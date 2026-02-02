«Медсестра — это консультант, педагог и помощник в адаптации»

Более 120 лет — общий трудовой стаж медицинской династии Чуниных-Никитиных, посвятивших свою жизнь помощи пациентам. Каждый из них — достойный продолжатель предыдущего поколения и беззаветный хранитель истории своего рода. О любви к медицине, связывающей представителей разных эпох, мы узнали у Анжелики Чуниной, заведующей отделением сестринского ухода Новочебоксарской городской больницы.

«Примером для меня стал самоотверженный труд моих тети и мамы — Анны Васильевны и Марии Васильевны Никитиных, — рассказывает Анжелика Юрьевна. — Любимая тетя Аня была настоящим ребенком войны — с малолетства трудилась в колхозе «Комсомолец» села Балабаш-Баишево Первомайского района (ныне — Батыревский округ). Наравне со взрослыми она заботилась об урожае для фронта, а вечером ткала мешковину. За такую нелегкую работу в детском возрасте она получила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После Победы Анна Никитина училась в вечерней школе, а остальное время посвящала работе в Первомайской участковой больнице, где ухаживала за больными. Со временем она стала высококлассной операционной медицинской сестрой. Позже окончила курсы Красного Креста и Полумесяца и Саратовское медицинское училище.

Вклад Анны Васильевны в борьбу с трахомой был отмечен медалью «За трудовую доблесть». А ее преданность делу и многолетняя работа по развитию сельского здравоохранения — медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и «Ветеран труда». Но главной наградой, конечно, всегда оставались тепло и благодарность спасенных ею людей».

По стопам своей старшей сестры пошла и мама Анжелики Юрьевны — Мария Васильевна, посвятившая медицине почти 50 лет своей жизни. Свою трудовую деятельность она начала санитаркой в Первомайской больнице, потом — в селе Комсомольское. В 1966 году Мария Никитина стала выпускницей первых в республике курсов для медицинских сестер, организованных легендой здравоохранения, заслуженным врачом Чувашской АССР, заслуженным врачом РСФСР и народным врачом СССР Фирсом Григорьевичем Григорьевым. После обучения Мария Васильевна получила распределение в Канашскую центральную районную больницу, где позже была назначена заведующей профилактической дезинфекцией.

«К маме на работу, к сожалению, я не могла ходить из-за строгих правил. Зато у тети Ани я проводила уйму времени на каникулах, с большим любопытством наблюдая за ее работой, за блестящими склянками, баночками и различным инструментарием в больших шкафах. Я приходила в восторг, когда тетя доверяла мне какую-нибудь работу — что-то принести или сделать салфетки. А когда тетю вызывали на операции, я развлекала пациентов чтением книг», — рассказывает Анжелика Юрьевна.

Пропитавшись атмосферой больницы, наша героиня выбрала для себя профессию медицинской сестры. 14-летней девушкой во время школьных каникул она уже начала подрабатывать санитаркой в бактериологической лаборатории.

После окончания восьмого класса Анжелика поступила в Канашское медицинское училище на медсестринское отделение, которое окончила в 1990 году. Следующие 13 лет усердно работала медицинской сестрой отделения реанимации-анестезиологии в Канашской центральной районной больнице. Здесь под руководством опытных наставников Лидии Васильевны Герасимовой и Риммы Александровны Абу она в совершенстве освоила навыки оказания экстренной помощи взрослым и детям.

Выйдя замуж, Анжелика, которая теперь уже носила фамилию Чунина, переехала и устроилась в Новочебоксарскую городскую больницу. На новом месте быстро зарекомендовала себя как трудолюбивый и внимательный к пациентам специалист, выделяясь искренним желанием улучшить качество оказания медицинской помощи. В 2009 году Анжелика Юрьевна окончила обучение на факультете высшего сестринского образования ЧГУ имени И.Н. Ульянова, а в следующем году — ординатуру. С 2011 года она работает заведующей отделением сестринского ухода.

«Современная сестринская служба — это не просто выполнение процедур. Она может кардинально влиять на качество жизни пациента, если берет на себя еще и роль консультанта, педагога, помощника в адаптации. Особенно важно это в момент поступления, когда человека охватывают страх и тревога», — делится своими принципами наша собеседница.

Еще во время учебы в вузе Анжелика Юрьевна начала заниматься научными исследованиями в сестринском деле. Работая в отделениях нейрохирургии и анестезиологии-реанимации, она глубоко изучила особенности ухода за трахеостомированными больными с повреждениями позвоночника, спинного мозга и черепно-мозговыми травмами, находящихся на длительной искусственной вентиляции легких. Результатом стал детальный алгоритм действий, который она внедрила в практику отделения и представила коллегам на специальных занятиях. Свой опыт Анжелика Чунина обобщила в статье «Разработка стандартов сестринского ухода за больными с трахеостомой в стационаре», опубликованной в журнале «Медицинская сестра» в 2010 году. Позже она также исследовала проблемы взаимодействия пациентов и медперсонала в условиях реанимации, опубликовав по этой теме ряд статей.

При поддержке Профессиональной ассоциации средних медицинских работников Чувашии Анжелика Юрьевна — постоянный участник научно-практических конференций, форумов медицинских сестер, семинаров и мастер-классов. Она представляла свои наработки в Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Профессионализм и милосердие», борясь за звание лучшей медсестры Приволжского федерального округа. «Подобные исследования и обмен опытом крайне важны. Они позволяют внедрять инновационные, научно обоснованные методы, чтобы повышать качество ухода за пациентами», — убеждена Анжелика Чунина. Также эти мероприятия способствуют достижению целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Такая искренняя самоотдача и преданность профессии повлияли и на детей. Старший сын Анжелики Юрьевны, Дмитрий, является успешным инженером-проектировщиком. А младший, Евгений, выбрал медицину — обладатель красного диплома ЧГУ имени И.Н. Ульянова сегодня трудится врачом-терапевтом и готовится поступать в ординатуру.

«С самого детства я говорила детям: какой бы путь они ни выбрали в жизни, главное — выполнять свою работу на все сто процентов и даже больше! С этим девизом я просыпаюсь каждое утро и с радостью иду в больницу. Ведь там меня ждут те, кому я нужна, — мои пациенты!» — с улыбкой завершает свой рассказ Анжелика Чунина.

Фото из личного архива Анжелики Чуниной