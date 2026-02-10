Адаптивный экзоскелет и дровокол-гибрид: студенческие научные сообщества Чувашии презентовали свои разработки

В планах – при поддержке партийного проекта «Новая школа» расширить научную выставку до масштабной «Ярмарки проектов»

Выставка инновационных молодёжных проектов прошла в столице Чувашии в рамках круглого стола, организованного в Штабе общественной поддержки.

Студенты вузов и ссузов продемонстрировали свои практико-ориентированные разработки. В их числе – модель адаптивного экзоскелета для защиты позвоночника при нагрузках, универсальное устройство для заготовки дров с комбинированным типом двигателя, мобильное приложение для поиска безопасных и уловистых мест для рыбалки, а также проекты по обустройству современных детских площадок.

Диалог с результативно начинающими путь в науке студентами провела и.о. заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Людмила Маркова. Она отметила, что на сегодняшний день в столице функционируют 16 научных сообществ, в которых задействовано более 5 тысяч активных представителей. Деятельностью всех СНО охвачены более 30 тысяч студентов.

Также заммэра рассказала о планах проведения при поддержке партийного проекта «Единой России» «Новая школа» городского форума инноваций, который станет пространством для инициатив в сфере экологии, коммуникации власти и жителей, цифровых решений, благоустройства.

Молодые ученые предложили организовать на этом мероприятии отдельную площадку для науки – «Ярмарку проектов», где можно делиться идеями, искать единомышленников, партнеров и спонсоров. Сообщили студенты и готовности взаимодействовать с промышленными предприятиями города и потенциальными инвесторами.