«Скромность — главное достоинство»

В январе исполнилось бы 75 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств Чувашии Светланы Макаровой

…2014 год, телеканал «Россия-Культура». В эфире передача «Чувашия — край ста тысяч песен», посмотрев которую миллионы зрителей со всей страны захотели приехать в маленькую, но очень уютную республику в самом сердце Поволжья, дабы вживую услышать чувашские мелодии, ритмы и тембры национальных инструментов, проникнуться красотой древних преданий, обрядов и легенд. Успех программы во многом обусловило то, что в качестве гостя студии была заслуженный деятель искусств Чувашии Светлана Макарова, чьи эрудиция, глубокое уважение к традициям своего народа и умение рассказать об этом просто, интересно и понятно, давно стали предметом восхищения коллег, друзей и учеников. В январе дорогой Светлане Ильиничне исполнилось бы 75 лет.

Обычно человек склонен останавливаться на чем-то одном, выбирая для себя какое-то конкретное направление профессионального пути и не распыляясь на смежные роды занятий. Судьба Светланы Макаровой была редким исключением из правил и ярким доказательством того, что для подлинных талантов не существует каких-либо рамок, ограничений и пределов художественной высоты. Работа на теоретическом отделении Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова, которым она заведовала свыше 15 лет, ничуть не мешала карьере на телевидении, где набирали популярность ее авторские передачи «Чувашия музыкальная», «Мастера искусств» и «Представляем молодых».

Доскональное знание истории мирового композиторского творчества, запечатленное в лекциях по «Музыкальной литературе», сочеталось с любовью к фольклору, обычаям и основам традиционной культуры, которую она пыталась привить ребятам на предметах «Русское народное творчество» и «Чувашская музыка». Скрупулезная научно-исследовательская деятельность, отраженная на страницах сборников Чувашского института гуманитарных наук и других авторитетных изданий, в том числе и российских, граничила с журналистско-публицистическим шармом и доступностью высказывания. Неизменным оставалось одно — деликатность, интеллигентность и невероятное чувство такта, с которым Светлана Макарова делилась своими критико-аналитическими наблюдениями в классе и телевизионной студии, в печати и на сцене. В качестве лектора-музыковеда она провела десятки встреч с первыми лицами национальной культуры и подготовила сотни вступительных слов, подобно золотой диадеме венчающих концертные программы, презентации книг и творческие вечера.

Впрочем, удивляться нечему: такая модель человеческих отношений, когда ко всем по-доброму, благовоспитанно и вежливо, с детства стояла у нее перед глазами. В семье всегда царила атмосфера взаимоуважения и высокой культуры. Отец был первым чувашским киномехаником, ближайшим соратником основателя чувашского театра и кинематографа Иоакима Максимова-Кошкинского, поднимал и возглавлял крахмальные заводы в Урмарском, Яльчикском и Цивильском районах, а по переезде в Чебоксары работал в министерстве местной промышленности. Мать происходила из рода костромских купцов Ореховых, ее родное село Спас-Вежи известно тем, что в окрестных лесах дед Мазай спасал зайцев, а Иван Сусанин завел в чащу отряд польско-литовских интервентов.

«Моя первая мечта — научиться играть на пластмассовом кларнете, который продавали в нашем сельском магазине, — вспоминала Светлана Ильинична, уроженка деревни Унгасемы Цивильского района Чувашии. — Я вообще росла очень творческим ребенком. Любила рисовать, лепить, занималась в художественной школе, которая располагалась в одном здании с музыкальным училищем. Прислушивалась к звукам, которые доносились из-за стенки, и мне казалось, что это совершенно иной мир, в который я никогда не попаду. Чертила на бумаге клавиатуру и представляла, что музицирую». И вот однажды соседи со второго этажа купили пианино. Родители Светы тоже приобрели инструмент. Дескать, как это так, чьи-то дети будут учиться музыке, а их дочь — нет. И хотя на тот момент Свете исполнилось уже 14 лет, а по профессиональным меркам начинать обучение в таком возрасте довольно поздно, огромное трудолюбие и стремление к творческому росту сделали свое дело. Она экстерном окончила Чебоксарскую детскую музыкальную школу № 1 имени Степана Максимова и сразу поступила на фортепианное отделение Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова. Казалось, что карьера концертирующей пианистки не за горами.

К слову, родственники отреагировали крайне неоднозначно. Поскольку девочка хорошо училась по всем школьным предметам, было совершенно непонятно, зачем ей идти в музыку. Не целесообразнее ли поступить в университет на какую-нибудь техническую специальность, например, на инженера? Но решение посвятить себя искусству было окончательным и бесповоротным, и даже внезапная травма не могла его изменить. Дело в том, что на третьем курсе Света сломала палец на уроке физкультуры и в течение года не могла играть. Конечно же, со временем рука восстановилась, но уже не выдерживала больших пианистических нагрузок, и многочасовые занятия на любимом инструменте пришлось отложить навсегда. Обеспокоенные педагоги, в числе которых был и инициатор создания теоретического отделения, известный чувашский композитор Виктор Ходяшев (1917-2000), посоветовали одаренной студентке ни в коем случае не бросать музыку и обязательно подавать документы в Казанскую консерваторию, вот только не на фортепианный, а на музыковедческий факультет.

Началась увлекательная жизнь, полная новых знакомств и красочных впечатлений, удивительных открытий и настоящих творческих потрясений — Казань 1970-х годов была крупным культурным центром Поволжья и буквально кишела яркими событиями. Веселые студенческие капустники и шумные первомайские демонстрации, знакомство с народным артистом СССР, прославленным советским дирижером, первым художественным руководителем Государственного симфонического оркестра Татарской АССР Натаном Рахлиным (1906-1979) и задушевные общежитские посиделки… Обо всем этом Светлана Ильинична могла рассказывать часами, а на вопрос, как бы охарактеризовала себя в те счастливые годы, с улыбкой отвечала: «Худющая, высокая, очень скромная. Не любила, чтобы на меня обращали внимание. В классе старалась сесть за последнюю парту, если фотографировались, то пристраивалась где-то сбоку. Да и папа постоянно повторял, что скромность — самое главное достоинство, нужно всегда к этому стремиться, и лишь тогда люди тебя оценят…»