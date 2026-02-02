Юные гении республики приближают будущее

По пути познаний и открытий

В Центре одаренных детей «Эткер» впервые прошел «Большой научный фестиваль», приуроченный ко Дню российской науки. Его участниками стали школьники, студенты, представители власти, предприниматели. Посетил его и Глава Чувашии Олег Николаев. Он наградил лучших ученых республики и пообщался с юными изобретателями, чьи проекты впечатлили своей смелостью.

На выставке «Зал гениальных идей и неординарных мыслей» можно было увидеть много оригинальных разработок. Например, квадрокоптер, который слушается не джойстика, а реагирует на ваше лицо — достаточно улыбнуться или нахмуриться, чтобы изменить его траекторию. Или топливо для спутников, разработанное старшеклассниками. А также агродроны, обрабатывающие хмельные плантации, биопрепараты для фермерских хозяйств, цифровые «умные дома».

«В Чувашии интерес к науке формируется с детства, — отметил Олег Николаев. — Это способствует вовлеченности молодежи в исследования и практическому применению знаний. Благодаря активной позиции вузов и предприятий республики Чувашия занимает лидирующие позиции в стране по внедрению инноваций. Наша ключевая задача — сохранить и нарастить темпы. Для этого мы укрепляем взаимодействие между всеми участниками научно-технологического процесса».

Научный потенциал республики сегодня представляют более 30 организаций и сорок научных школ в ведущих вузах. За пять лет число аспирантов выросло на 51%, а финансирование исследований — на 16%.

Руководитель региона подчеркнул, что развитию науки в республике поспособствует также создание межвузовского кампуса, который станет современной средой для обучения, исследований и привлечет талантливую молодежь и из других регионов России.

Основным событием деловой программы фестиваля стал круглый стол «Хочу учиться и работать в Чувашии». Обсудили, как эффективнее выстраивать профориентационные программы, чтобы талантливая молодежь находила возможности для реализации именно в родной республике. После обстоятельного разговора Центр «Эткер» и Чувашское отделение Союза машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве, призванное укрепить связи и вырастить новое поколение инженеров.

Обращаясь к молодым ученым, депутат Госдумы Алла Салаева призвала их не переставать мечтать. Наука начинается не с формулы, а с вопроса «А что, если..?» «Вы — творцы. Творцы будущего, творцы науки. Сложный путь познания и открытий — ваша судьба и ваше призвание», — добавила парламентарий, отметив вклад отечественной науки в обеспечение независимости технологий и политику импортозамещения.

Важной частью фестиваля стали региональные этапы «Интеллектуальной олимпиады ПФО» по решению инженерных задач и робототехнике, где участники продемонстрировали свои знания и навыки. В этот день награды получили лучшие молодые ученые и аспиранты 2025 года.

Среди лауреатов исследователи из Чувашского государственного университета, аграрного и педагогического вузов, а также промышленных предприятий, работающие в области технических, естественных, гуманитарных и медицинских наук.