Открываются новые возможности для развития

По итогам 2025 года Чувашия стала лидером Приволжья по темпу роста собственных доходов консолидированного бюджета. В сравнении с 2019 годом в республике они увеличились в 2,5 раза, тогда как по ПФО — в 1,9 раза.

Достигнутые результаты и планы по реализации бюджетной политики Глава Чувашии Олег Николаев обсудил с первым вице-премьером — министром финансов Михаилом Ноздряковым.

Отмечено, что приоритетным направлением является финансовое обеспечение Комплексной программы социально-экономического развития республики до 2030 года. Для этого планируется привлекать не только бюджетные источники, но и использовать инструменты внебюджетных инвестиций, в том числе цифровые финансовые активы, «народные облигации» и программы ДОМ.РФ.

Значительное внимание в республике уделяется поддержке муниципальных образований. Финансовая обеспеченность местных бюджетов постоянно растет. Собственные доходы муниципалитетов с 2019 года увеличились в два раза, межбюджетные трансферты из республиканского бюджета — в 1,5 раза. Это значит, что для городов и округов с каждым годом открывается все больше возможностей для реализации масштабных и амбициозных планов по развитию инфраструктуры.

Активно продвигается цифровая трансформация бюджетной системы: бережливое производство, «виртуальные помощники» и инновационные финансовые технологии. Актуальное направление — финансовая культура и профилактика мошенничества. Совместная работа с ведущими промышленными предприятиями и МВД по Чувашии позволит повысить уровень финансовых знаний и умений жителей республики, а также снизить число киберпреступлений и уменьшить суммы похищенных средств.

«Важнейшей задачей для нас также является поручение Президента России Владимира Путина по структурной перестройке и «обелению» экономики, в том числе легализация рынка труда и снижение уровня теневых доходов», — отметил вице-премьер.