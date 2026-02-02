Чувашия ведет торговлю с 84 странами мира

Улучшается деловой климат

Внешнеторговый оборот в 2025 году составил около 683 млн долларов США, при этом почти 80% экспорта приходится на промышленную продукцию.

Среди других результатов в сфере экономики: реализация 43 региональных целей, направленных на достижение показателей 12 национальных проектов. На их финансирование было выделено 14,2 млрд рублей. В этом году объем инвестирования увеличится на 3,1 млрд рублей и составит около 18,5 млрд рублей. Законом о республиканском бюджете с 2026-го по 2028 годы на их реализацию запланировано 53,2 млрд рублей.

Эти вопросы были подняты в ходе рабочей встречи Главы Чувашии Олега Николаева с министром экономического развития и имущественных отношений Ларисой Рафиковой. Руководитель региона подчеркнул, что поддержка малого и среднего предпринимательства — общая задача всех органов власти, ведь именно за счет этого сегмента бизнеса происходит устойчивое наполнение бюджета республики.

В Чувашии созданы и активно развиваются особая экономическая зона, технопарки и территория опережающего социально-экономического развития. Ведется системная работа по снижению административной нагрузки на бизнес. Регион удерживает высшие позиции в рейтингах: 8-е место среди субъектов Российской Федерации и 2-е место — в ПФО по показателям оценки регулирующего воздействия.

К СВЕДЕНИЮ В прошлом году в рамках реализации второй индивидуальной программы развития Чувашии создано 85 новых рабочих мест и привлечено 2,5 млрд рублей внебюджетных инвестиций, что в 3,5 раза превышает запланированный показатель. Всего до 2030 года будет привлечено 13,2 млрд рублей.

Хороших результатов в 2025 году добилась и сфера туризма: туристический поток увеличился на 17%. Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг выросли на 7,4%. В четыре раза стало больше путешественников, прибывающих речным транспортом, средний чек туриста поднялся в три раза. Около 43% гостей республики остаются в Чувашии на несколько дней. Объем государственной поддержки туристической отрасли достигнет за 2025–2027 годы 1,5 млрд рублей.

По инициативе Главы Чувашии в республике реализуется образовательная программа «СВОи в бизнесе». По итогам двух потоков поступило 68 заявок, семь участников запустили свое дело.

В 2026 году стартует программа развития автолавок, что позволит сделать товары местных производителей более доступными для жителей практически всех населенных пунктов, в том числе труднодоступных. Параллельно планируется создание логистических центров, что будет способствовать развитию оптовой торговли и повышению эффективности товаропроводящих цепочек.

Основная задача на 2026–2028 годы — обеспечить к 2030 году прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети, а также увеличить долю экспорта в валовом региональном продукте с 5,5% до 11%. Ключевыми инструментами для этого станут внедрение регионального экспортного стандарта 3.0, содействие предпринимателям в получении сертификата «Сделано в России» и развитие цифровой платформы «Мой экспорт».

КСТАТИ

Среди 643 экспортеров региона 90% — субъекты малого и среднего предпринимательства. В 2025 году 220 из них получили помощь от Центра поддержки экспорта Чувашии.

Руководитель Минэкономразвития Чувашии Лариса Рафикова отмечает рост предпринимательской активности: число малого и среднего бизнеса увеличилось на 7,7%, самозанятых — на 32,6%. Фото cap.ru