Онкология: диагноз или приговор?

Об этом мы поговорили с главным врачом Республиканского клинического онкологического диспансера, лауреатом престижной федеральной премии «Призвание» Светланой Орловой. Беседа за чашкой чая прошла в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля. Для Светланы Александровны это особая дата, напоминающая о важности выбранной профессии и специализации.

«Онкология — это всегда больше, чем диагноз, — говорит доктор. — Это путь, который человек проходит вместе с врачами, семьей и системой здравоохранения. Для всех нас, кто надевает белый халат, это непрекращающаяся борьба за каждого пациента».

Пусть читателей не пугают эти цифры — за ними стоят спасенные люди и счастливые семьи. Среди них — 40-летняя женщина, которая искренне благодарна медикам за уникальную операцию по удалению редкой опухоли ребра. Благодаря современному оборудованию и материалам, полученным в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», хирурги удалили пораженное хондросаркомой ребро и сразу восстановили грудную клетку специальным протезом. Это позволило сохранить как функцию дыхания, так и эстетический вид. После операции женщина быстро восстановилась и была выписана домой для дальнейшей реабилитации. Этот случай демонстрирует, что даже при лечении редких заболеваний современная медицина позволяет проводить не только радикальное, но и органосохраняющее лечение, значительно улучшая качество жизни пациентов.

Цифры 5407 новых случаев злокачественных новообразований было выявлено на территории Чувашии в 2025 году. Это почти на 700 больше, чем годом ранее.

Важно отметить, почти 60% случаев онкологии выявлены на ранних стадиях, что улучшает прогноз лечения, а с ним — продолжительность и качество жизни пациентов. Как говорит Светлана Орлова, рост доли выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях — один из ключевых индикаторов качества онкологической помощи. За каждым процентом стоит своевременное обращение пациента, слаженная работа первичного звена, диагностических служб и специализированных подразделений.

«Наша задача — не только лечить, но и выстраивать непрерывный маршрут пациента от профилактики и ранней диагностики до реабилитации и диспансерного наблюдения. Именно такой подход позволяет повышать выживаемость и качество жизни людей», — подчеркивает доктор.

Как же выявляются случаи новообразований? Пальма первенства здесь принадлежит диспансеризации и профилактическим осмотрам, которые в прошлом году прошли более 524 тысяч жителей. Важную роль сыграл проект Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг к здоровью», проекты «Онкопатруль 21» и «Ранняя диагностика онкологической патологии полости рта», а также работа смотровых кабинетов. Все это позволило сберечь здоровье жителей самых отдаленных населенных пунктов республики, которые вовремя узнали о своем заболевании и получили квалифицированную медицинскую помощь.

За примерами далеко ходить не нужно — у 57-летнего сельчанина была выявлена запущенная стадия рака легкого. Несмотря на проведенную операцию и химиотерапию, болезнь прогрессировала, дав множественные метастазы в головной мозг, прогноз был крайне неблагоприятным. Тогда команда врачей онкологического диспансера предложила персонализированный курс иммунотерапии. Это решение, принятое на основе особенностей опухоли, стало переломным моментом в лечении: после 46 курсов терапии количество метастазов в мозге сократилось с 18 до 3. Пациент продолжает лечение, демонстрируя, что даже в сложнейших ситуациях нужно бороться, и это приносит свои плоды.

Кстати, о лечении. В помощь профильному медицинскому учреждению — онкодиспансеру — в республике действуют четыре центра амбулаторной онкологической помощи. В них пациенты получают противоопухолевую лекарственную терапию в условиях дневного стационара. Создание центров позволило сократить сроки обследования и начала лечения.

«А что же делать пациенту после завершения лечения?» — спросили мы у Светланы Александровны. «У нас открылось обновленное отделение амбулаторного этапа реабилитации, оснащенное современным оборудованием, — отвечает нам визави. — В 2025 году почти 4 тыс. пациентов прошли здесь раннюю восстановительную медицинскую реабилитацию, а более 650 пациентов — третий амбулаторный этап. Помимо онкодиспансера, третий этап реабилитации доступен также на базе Центральной городской больницы в Чебоксарах, Новочебоксарской городской больницы и Канашского межтерриториального медицинского центра».

Здесь стоит отдать должное и подготовке кадров — более 500 сотрудников ФАПов и смотровых кабинетов прошли обучение по навыкам выявления опухолей визуальной локализации на ранних стадиях. Но работа идет не только по повышению квалификации медицинских работников, особое внимание уделяется наставничеству и оперативному взаимодействию медучреждений, в том числе посредством телемедицинских консультаций.

«Итоги прошлого года свидетельствуют о поступательном развитии онкологической службы республики. Рост доли раннего выявления злокачественных новообразований, увеличение числа обследований и совершенствование лечения формируют основу для дальнейшего снижения смертности от онкологических заболеваний. Главное для нас — ответственное отношение людей к своему здоровью, регулярное прохождение диспансеризации и медосмотров. Это дает возможность вовремя вступить в борьбу с болезнью. Берегите себя и своих близких!» — от всего сердца пожелала читателям «СЧ» Светлана Орлова.