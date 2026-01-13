Семьдесят лет вместе

Супруги Рожновы из деревни Дятлино Козловского округа отметили благодатную свадьбу.

Глава семьи Алексей Калистратович и его верная спутница Ефросия Николаевна долгие годы проработали в совхозе, оба отмечены почетными грамотами и званием «Ветеран труда». Односельчане отзываются о Рожновых как об общительных, отзывчивых людях, всегда готовых помочь. Они сумели передать своим пятерым детям любовь к труду и преданность родному краю. Сегодня на их жизненном примере растет уже новое поколение: у Алексея Калистратовича и Ефросии Николаевны — шесть внуков и семь правнуков.

Как известно, у каждой годовщины свадьбы свое название. Рожновы отметили благодатную — и это уникальное событие. «Такие семьи — фундамент и гордость нашей малой родины», — отмечают в администрации Солдыбаевского территориального отдела.