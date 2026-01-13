Экономика и бюджет демонстрируют стабильность

Не допустить расползания гриппозной угрозы

Основные отрасли экономики Чувашии в 2025 году продолжали планомерно развиваться. Промышленное производство выросло на 2%, агропромышленный комплекс — на 10%. Инфляция в ноябре оказалась ниже на 3,2%, чем в том же месяце 2024 года. Об этом шла речь на еженедельной планерке у Главы республики Олега Николаева.

Наибольший прирост в промышленной отрасли показали организации по выпуску компьютеров, электронных и оптических изделий, химического производства, отметила министр экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова. У трети системообразующих предприятий индекс больше 100%. Отгружено промышленных товаров на 10% больше объема предыдущего года. В десяти муниципалитетах темпы отправки товаров выше среднереспубликанских. В то же время есть спад отгрузки в металлургии, производстве транспортных средств, текстильных изделий.

В АПК в хозяйствах всех категорий произведено 125 тыс. тонн мяса, молока — 511 тыс. тонн. Это больше уровня 2024 года. Объемы отгрузки продукции нарастили 15 системообразующих предприятий отрасли. Валовой сбор зерна превысил 1 млн тонн.

Строительство, к сожалению, не вышло на показатель 2024 года, составив 92,6%. Однако по вводу жилья достигнут плановый рубеж. Больше половины — дома частных застройщиков. Превысил также показатели предыдущего года оборот розничной торговли. Доля местной продукции на товарных рынках по 11 группам достигла 67%.

Уровень безработицы в республике остался на показателе 0,4%, как и в 2024 году. Заявленная потребность в рабочих руках — 70% от той, что была в предыдущем году. Самая высокая безработица в Моргаушском, Урмарском, Комсомольском округах. Средняя номинальная зарплата в регионе по итогам года составила 67,1 тыс. рублей — на 13% выше, чем в 2024-м.

Доходы консолидированного бюджета в 2025 году в республике достигли 135,4 млрд рублей, расходы 130,2 млрд рублей. Это выше, чем было в 2024-м. Доходы республиканского бюджета — 118,6 млрд рублей, расходы — 113,1 млрд рублей, что также больше уровня предыдущего года, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Собственные поступления в бюджет приблизились к 98,7 млрд рублей. Если в 2020 году доля собственных доходов была 51,4%, то в минувшем — 72,8%, что свидетельствует о растущей самодостаточности экономики региона в целом. Общий объем налоговых доходов составил 86,6 млрд рублей — рост на 18,4%. Неналоговые поступления превысили 12 млрд рублей — рост почти на 32%.

Расходная часть консолидированного бюджета в прошлом году стала на 11,3% больше, чем в 2024 году. Ускоренными темпами — на 18% — выросли вложения в социально-культурную сферу — в целом они составили 87,8 млрд рублей. На финансирование национальных проектов в 2025 году направлено 14,2 млрд рублей. Полное освоение предусмотренных средств обеспечено по семи нацпроектам.

Министр особо отметил сохранение в 2025 году эффективного использования резервного фонда. Приоритет — поддержка участников СВО и членов их семей, приобретение лекарственных препаратов. Также были выделены средства на закупку оборудования для промышленных предприятий.

Госдолг республики в минувшем году сократился на 4,6 млрд рублей, составив на 1 января 2026 года 11,6 млрд рублей. Это произошло благодаря списанию бюджетных кредитов по решению федерального правительства и уменьшению обязательств по госгарантиям.

Глава республики поручил сделать детальный анализ достижения целевых показателей в зависимости от контрольных точек. Это важно в начале нынешнего года, когда учитываются прошлые недоработки, чтобы максимально эффективно использовать сэкономленные средства в нужных направлениях. Очень полезны и данные, формируемые через цифровые сервисы. Еще один момент — поступательное увеличение налоговых сборов, что демонстрирует правильность и эффективность всех запущенных процессов. Надо искать новые подходы и составляющие, которые помогут поддержать взятый темп. Здесь в основе должна стать программа научно-технологического развития, над которой сейчас идет работа. Глава также заострил внимание на укреплении муниципальных бюджетов, собственные поступления которых стали расти быстрее, чем в прежние годы. Начатую работу надо продолжить, акцентировал он.

О ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ рассказала министр здравоохранения Лариса Тарасова. В целом по стране уровень заболеваемости за последние три недели вырос на 45%. В Чувашии зарегистрировано 4474 случая ОРВИ, что на 56% ниже, чем на предпоследней неделе 2025 года, но на 62% выше уровня второй недели прошлого года. На амбулаторном лечении находятся 97,3% больных. Наблюдается рост доли взрослого населения, находящегося в стационарах. Министр заверила, что сформирован необходимый коечный фонд. Подготовлена нужная материально-техническая база, в том числе неснижаемый запас лекарств.