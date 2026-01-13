Чувашия стала шестой среди регионов ПФО по индексу туристической привлекательности

По итогам 2025 года туристический поток в республике достиг 1,5 млн человек, что на 17% превышает показатель 2024 года. Министерство экономического развития отмечает значительный рост потока гостей, прибывающих речным транспортом, — показатель увеличился почти в четыре раза относительно уровня 2020 года. Около 43% посетителей республики оставались здесь от одного до трех дней. Существенно расширилась инфраструктура отрасли: в регионе работает 11 туроператоров, 85 турагентств, 106 аттестованных экскурсоводов. Активно развивается гостиничный фонд — в 2025 году введено 113 новых номеров.
Опубликовано: 20 января 2026 г.
