В Шумерле и Алатыре заменили инженерные сети

В Чувашии завершилась реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры с финансированием из федерального бюджета. Работа велась под кураторством Минстроя России, а оператором программы выступал Фонд развития территорий.

Обновления затронули Алатырь и Шумерлю. В частности, в Алатыре заработало 20,3 км новых инженерных сетей по улице Комсомола и 17,4 км в микрорайоне «Стрелка». Ранее в городе проложили 12,3 км сетей по улицам Артиллерийской, Московской и 40 лет Победы. В свою очередь, в Шумерле модернизировали тепловые сети и сети горячего водоснабжения протяженностью 19,4 км — в поселке Лесной, по улицам Котовского, МОПРа и Чкалова. В общей сложности было проложено 69,4 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а качество коммунальных услуг улучшилось для 13,2 тыс. человек.

Глава Чувашии Олег Николаев обратил внимание, что благодаря реализации программы удалось провести масштабное обновление инфраструктуры Алатыря и Шумерли. Так, в Алатыре на средства из республиканского бюджета построено пять блочно-модульных газовых котельных. Общий объем инвестиций превысил 2 млрд рублей.

«В результате система теплоснабжения города обновлена на 55%. Работа будет продолжена: в 2026 году запланировано строительство еще семи котельных. Мы комплексно подходим к модернизации теплового хозяйства в малых городах республики», — добавил руководитель региона.