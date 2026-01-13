Прошли испытание и очищение

Традиционно 19 января на Руси празднуют Крещение, окунаясь в проруби с освященной водой. В столице Чувашии одним из основных мест для купаний остается Волга в районе Свято-Троицкого монастыря, где оборудованы две купели.

Вчера погода стала заметно теплее, чем в выходные. Однако опытные ныряльщики делятся, что погружаться в мороз легче: после ледяной воды сильный холод оказывается более комфортным для организма, чем влажный воздух. А выдержать такой перепад температур помогает, по их признанию, сила мысли.

«Мы просто настраиваемся и спокойно заходим. Главное, не суетиться, а плавно, мягко окунуться в воду, чтобы вас в этот момент ничего не отвлекало, никаких лишних мыслей не было в голове», — делится советом Елена Кузьмина. Впервые к святым источникам она пришла с просьбой, но в итоге открыла для себя новый способ закрепления веры. «Один раз сделаешь это, а потом хочется продолжать и продолжать. Не нужно бояться, все плохие вещи — только в голове», — с улыбкой добавляет ее подруга Наталия Ананьева.

Среди посетителей мест для купаний не только те, кто желает окунуться. Кто-то приходит поддержать родных, а кто-то — просто посмотреть и «порадоваться за людей». Так, Сергей Корнилов выбрался к купелям, чтобы познакомить своего сына с народной традицией. Он считает, что, хоть важно окунаться в воду с головой для очищения мыслей в следующем году, неправильного способа здесь нет — совершить омовение можно и в ванной. В этот день вся вода считается целительной, даже проточная.

Тем же, кто решится зайти дальше, чем просто умыть лицо в проруби, следует помнить, что испытывать свой организм только в день Крещения может быть опасно для здоровья, поэтому медики рекомендуют перед этим проконсультироваться со своим врачом. А еще перед окунанием рекомендуется разогреть тело разминкой и входить в воду в нескользкой обуви, чтобы не потерять чувствительность ног, а после выхода важно растереться полотенцем.

Предотвратить риск простуды помогают оборудованные рядом с купелями специальные раздевалки-палатки. Они состоят из нескольких слоев специальной ткани, создающих эффект термоса и удерживающих тепло даже в сильный мороз. Уютную атмосферу внутри также добавляет небольшая печка, отапливаемая дровами. Она не только согревает воздух, но и в совокупности с деревянными полами создает ощущение бани прямо на льду зимней Волги.

А на случай, если потребуется помощь, рядом дежурят сотрудники полиции, МЧС и скорой медицинской помощи — безопасность, как и положено, в приоритете.

Анастасия Рыбакова

Фото автора и Валерия Панфилова