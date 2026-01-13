Правительство Чувашии и региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) объединяют усилия для проведения трех масштабных мероприятий всероссийского и международного уровней.

Решение было принято на заседании Попечительского совета отделения под председательством премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова. В состав совета вошли депутат Госдумы России Алла Салаева, представители Кабинета министров республики, директор Чувашского государственного института гуманитарных наук Юрий Исаев, ректор Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова Андрей Александров, а также руководители крупных предприятий региона. Участники подвели итоги работы за 2025 год и сформировали обширный план на 2026-й.

«Это работа по защите исторической правды, по воспитанию граждан, знающих и любящих свою страну, — отметил, открывая заседание, Сергей Артамонов. — В прошлом году было проведено значительное число мероприятий и в три раза увеличилось число региональных отделений Военно-исторического общества».

В 2025 году в региональном отделении РВИО состоялось 14 крупных событий. Среди них — международные конференции, фестивали, проект «Твои звезды над Шоршелами» к 95-летию космонавта Андрияна Николаева. Сейчас в рядах регионального отделения РВИО состоят 735 человек в 32 местных отделениях. В планах на 2026 год — расширение сети до 40 отделений и увеличение числа членов до 1500.

Главными событиями года станут три масштабных форума. 17 апреля в Канаше пройдет Международная научно-практическая конференция «Эвакуация в годы Великой Отечественной войны: история, человеческие судьбы, сохранение памяти на евразийском пространстве». 25-27 июня в Чебоксарах запланирован Международный форум «Славяно-тюркский мир: история и современность». 28 августа в Алатыре состоится Всероссийский научно-просветительский форум «Жизнь во славу Отечества», приуроченный к 250-летию со дня рождения героя Отечественной войны 1812 года генерал-майора П.А. Кикина.

«Мероприятия важные, нужно отнестись ответственно, поэтому попрошу в ближайшее время собрать оргкомитеты и утвердить сметы. К работе обязательно подключить молодежь», — дал поручение Сергей Артамонов.

Василий Григорьев