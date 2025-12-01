В центре внимания — здоровье

Каждый из нас видит, как обновляются больницы, появляются новые врачебные амбулатории на селе, активно работает санитарная авиация, закупается современное оборудование, помогающее в диагностике и лечении, уделяется пристальное внимание диспансеризации и профилактике заболеваний. Положа руку на сердце, можно с уверенностью сказать, из года в год здравоохранение Чувашии стремительно развивается и совершенствуется. Об итогах уходящего года и ближайших планах мы побеседовали с министром здравоохранения республики Ларисой Тарасовой.

Национальные проекты, инфраструктура и авиация

Начнем с финансовой поддержки отрасли. На нее в текущем году направлено более 36 млрд рублей, что на 9,4% больше, чем годом ранее. При этом 3 млрд 127 млн рублей адресовано на реализацию национальных проектов в различных направлениях здравоохранения. Так, в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» Чувашия участвует в 9 федеральных проектах, а по национальному проекту «Семья» — в 2 федеральных инициативах — это «Охрана материнства и детства» и «Многодетная семья».

Для нас, пациентов, доступность медицинской помощи часто оценивается по объектам, и здесь республике есть чем гордиться. В 2025 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения построено 14 объектов, в том числе 9 — с использованием быстровозводимых конструкций. Также отремонтировано 48 объектов и закуплено 120 единиц медицинского оборудования.

Примечательно, что по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева за счет средств республиканского бюджета дополнительно к указанной программе построены фельдшерско-акушерские пункты в д. Ижекей Красночетайского округа и д. Чувашские Ишаки Батыревского округа, а также проведен капитальный ремонт 7 объектов первичного звена здравоохранения.

Работа по созданию новых медучреждений продолжается. На сегодняшний день идут завершающие работы по строительству поликлиник в с. Шихазаны и с. Моргауши, отделения врача общей практики в с. Семеновское Порецкого округа, фельдшерско-акушерских пунктов в д. Большие Катраси и в д. Сятракасы Чебоксарского округа, отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Алатыре. Завершаются ремонтные работы врачебных амбулаторий в д. Шатьмапоси Моргаушского округа, офиса врача общей практики в п. Новое Атлашево Чебоксарского округа, фельдшерско-акушерского пункта в д. Убеево Красноармейского округа.

Кроме того, за счет республиканского бюджета для Больницы скорой медицинской помощи закуплен и поставлен магнитно-резонансный томограф, в настоящее время готовится помещение для его установки.

Кадры решают все

Развитие отрасли здравоохранения невозможно представить без профессионалов, всецело преданных выбранному делу. В целях поиска, стимулирования и адаптации квалифицированных медицинских кадров в республике действуют федеральные, республиканские и муниципальные программы. Они предусматривают социальные выплаты, компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, субсидии на строительство или приобретение жилья, возмещение расходов за наем жилых помещений на период работы, единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей в возрасте до 35 лет, возмещение расходов, связанных с проездом к месту работы и обратно, выделение служебного жилья, целевую подготовку обучающихся и другое, а также программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

На эти меры поддержки в 2025 году направлено более 270 млн рублей — это позволило привлечь в отрасль 132 медицинских работника. Также по поручению Главы Чувашии Олега Николаева на базе Института усовершенствования врачей создан центр по подбору персонала для медицинских организаций.

Развитие санитарной авиации для экстренных пациентов — важное направление работы. С начала года при осуществлении медицинских эвакуаций выполнено 78 вылетов. Работа в этом направлении продолжится и в 2026 году.

Профилактика заболеваний

В республике продолжается активная работа по профилактике заболеваний и предупреждению осложнений. Так, в текущем году диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами охвачено более 500 тыс. человек взрослого населения и почти 218 тыс. — детского, из которых 138 тыс. — с помощью мобильных медицинских комплексов.

Лариса Владимировна акцентирует, что большую роль в обеспечении доступности медицинской помощи и диагностике заболеваний сыграли полюбившиеся среди жителей региональные проекты медицинской профилактики.

Одним из самых востребованных стал проект «Шаг к здоровью», в рамках которого обследование прошли 70 тыс. человек, впервые выявлено 1,6 тыс. заболеваний. Проект «ФАП — центр притяжения здоровья» призван повысить роль фельдшерско-акушерских пунктов. Более 800 человек охвачены проектом «Прояви заботу — научи уходу», благодаря которому проводится углубленное медицинское сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции, обучение правилам ухода родственников маломобильной категории граждан и социальных работников.

Важными площадками профилактики стали три Центра здоровья, расположенные на базе Больницы скорой медицинской помощи, Городской клинической больницы № 1 и Канашского межтерриториального медицинского центра. Здесь медицинскую помощь по направлению из поликлиник республики получают пациенты, у которых в ходе диспансеризации выявлены факторы риска развития заболеваний — избыточная масса тела, нерациональное питание, недостаточная физическая активность, курение. В 2025 году сотрудники Центров здоровья провели обследование на рабочем месте для 40 тыс. работающих граждан и диспансерное наблюдение с выявленными рисками развития заболеваний — для 28 тыс. человек.

Большую помощь Минздраву Чувашии в оздоровлении трудящихся оказывают предприятия республики — на сегодняшний день в 7 организациях и 14 медучреждениях внедрены корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих», участниками которых являются более 23 тыс. человек. Эту работу усилила специальная акция «Диспансеризация выходного дня», позволяющая пройти базовое медицинское обследование в нерабочие дни и без предварительной записи. Этот положительный опыт будет продолжен и в следующем году.

Материнство и детство

Республика активно включилась в реализацию федеральных проектов «Охрана материнства и детства» и «Многодетная семья» национального проекта «Семья». В этом году созданы 11 женских консультаций в сельской местности, оснащение которых составило 592 единицы оборудования. Также 366 единиц оборудования получили Президентский перинатальный центр и Городская клиническая больница № 1.

Неоценима роль 24 созданных кабинетов правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам. В течение года помощь в подготовке семей к рождению ребенка, в том числе в профилактике негативного выбора при беременности получили около 2 тыс. семей.

Для организации женской консультации в 2025 году выкуплено нежилое помещение в микрорайоне «Солнечный» г. Чебоксары, в 2026 году здесь же планируется выкупить еще одно для размещения офиса врача общей практики.

Планы и задачи

Ближайшие перспективы обширны и затронут различные направления медицины. Конечно, продолжится развитие материально-технической базы медучреждений — в 2026 году запланировано создание 1 объекта и проведение капитального ремонта 4 объектов здравоохранения с закупкой оборудования и мебели. Продолжится оснащение перинатальных центров и отделения радионуклидной диагностики Республиканского клинического онкологического диспансера. Будут закуплены магнитно-резонансный томограф для Канашского межтерриториального медицинского центра и мобильные медицинские комплексы для детских поликлиник Городской детской клинической больницы и Чебоксарской районной больницы.

В 2026 году на базе поликлиники № 2 Центральной городской больницы по пр. Ленина, 12 будет создан высокопотоковый эндоскопический центр. Подразделение будет оснащено оборудованием экспертного класса — за счет средств республиканского бюджета планируется закупить 4 видеостойки, 8 видеогастроскопов и 8 видеоколоноскопов. В центре будут проводиться исследования фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) и колоноскопии, в том числе и под наркозом. Это особенно важно, чтобы исключить дискомфорт и страх пациентов. Обследования будут проводиться как в рамках диспансеризации, так и по направлению с подозрением на онкологию, а также пациентам с наследственной отягощенностью по злокачественным новообразованиям желудка и кишечника. Пропускная способность центра составит 12 тыс. человек в год.

В рамках Государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» в 2026 году планируется выкупить нежилые помещения для размещения поликлиники в микрорайоне «Солнечный» и филиала детской поликлиники в микрорайоне «Олимп» г. Чебоксары для обслуживания более 30 тыс. человек.

Кроме того, со следующего года будет организован дистанционный мониторинг пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. На базе Республиканской клинической больницы после дооснащения соответствующим медицинским оборудованием в 2026 году планируется запуск программы по трансплантации донорской почки.

«Все мероприятия будут направлены в первую очередь на повышение доступности и качества медицинской помощи населению республики, а также на увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет до 2030 года и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост ожидаемой продолжительности здоровой жизни — показателя, характеризующего достижение национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», — акцентировала министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова.