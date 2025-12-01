«Волшебники» вышли на улицы

Новый год — на пороге: в селах и городах Чувашии уже царит праздничная атмосфера

В Моргаушах состоялось шествие Дедов Морозов и Снегурочек, в котором приняли участие представители образовательных учреждений. Все пары сказочных героев были отмечены дипломами в разных номинациях.

Особое внимание привлек новогодний батл, где яркие выступления Снегурочек сопровождались энергичными номерами Дедов Морозов. Конкурс стал настоящим праздником для зрителей.

Колонна главных новогодних персонажей прошлась и по улицам поселка Кугеси Чебоксарского округа. Праздник с конкурсами, песнями и танцами продолжился на центральной площади.

В Батырево состоялся новогодний парад сельхозтехники — благотворительная акция «Трак-пробег» проводилась здесь в третий раз. Все собранные средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.

Перед зрителями предстали 33 трактора, украшенные гирляндами и елочками. Жюри оценивало оригинальность оформления. Первое место заняло ЗАО «Батыревский», второе — КФХ Петра Кошкина, третье — КФХ Валерия Кузнецова. Приза зрительских симпатий удостоилось КФХ Людмилы Красновой.

Аграрии Шемуршинского округа также не остались в стороне от новогоднего марафона и организовали пробег тракторов в поддержку земляков — участников СВО. Началось мероприятие с зажигательного флеш-моба Дедов Морозов и Снегурочек, затем состоялся концерт. После этого техника, вся в ярких огнях разноцветной иллюминации, отправилась в путь по улицам Шемурши, радуя местных жителей.