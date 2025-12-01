Елена Патьянова из Красночетайского округа создает зимние шедевры

Снежный скульптор

В деревне Акчикасы с недавних пор появилась своя фотозона — многие местные жители, а также их гости стремятся запечатлеть себя на фоне елки, Деда Мороза, Снегурочки и символа наступающего года — Лошади. Все эти фигуры — из снега.

Автор работ — Елена Патьянова. «Работала с восьми утра до восьми вечера, даже не успела пообедать, — рассказала Елена Александровна сотрудникам администрации округа. — Лепила фигуры 12 декабря. Снег собирала большим 200-литровым корытом по всей улице и с огорода. На создание фигур ушло около 75 полных корыт снега».

Фигуры получились высокими, так что женщине во время лепки пришлось использовать лестницу. По всей видимости, недавние снегопады вдохновили мастерицу, и она вылепила еще одну скульптуру — тоже лошадь.

В пресс-службе администрации округа отмечают, что подобные композиции Патьянова создает каждую зиму, помогает ей супруг, ведь работа не легкая — требуется много снега, воды и времени. Однако семья вкладывает в свое творчество душу, поэтому оно находит горячий отклик у окружающих.

Фото t.me/adm_krchet