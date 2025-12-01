Работники «выходят из тени», борьбу с нелегальными такси ужесточат

Председатель Правительства Чувашии Сергей Артамонов провел заседание Межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной занятости, своевременности и полноты выплаты заработной платы. В повестке заключительной в 2025 году встречи — подведение предварительных итогов по борьбе с теневой экономикой и определение стратегических задач на новый период работы.

Как доложил руководитель Приволжской межрегиональной территориальной государственной инспекции труда — главный государственный инспектор труда в Чувашской Республике и Республике Марий Эл Алексей Метелкин, контрольно-надзорная деятельность остается интенсивной.

По состоянию на 1 декабря по результатам проверок инспекторов труда и дел, возбужденных прокуратурой, за нарушения в сфере оплаты труда к административной ответственности привлечены 81 должностное лицо, восемь индивидуальных предпринимателей и 11 юридических лиц. Назначены штрафы, также объявлено 20 предупреждений.

Однако общий объем текущей задолженности по зарплате в регионе остается значительным. По данным министра труда и социальной защиты Алены Елизаровой, на сегодняшний день долги коммерческих организаций перед работниками составляют 48,1 млн рублей. Эта сумма должна быть выплачена 543 сотрудникам в 11 компаниях. Большинство предприятий-должников находится в Чебоксарах — их девять, по одному — в Вурнарском и Чебоксарском округах.

Как сообщает пресс-служба Правительства Чувашской Республики, руководители двух предприятий с наибольшими долгами были приглашены на комиссию, и ситуацию рассмотрели детально. Основной объем задолженности сконцентрирован в ООО «ВСК» — 36,6 млн рублей перед 345 работниками. Руководство компании объяснило проблему задержками оплаты заказчиками выполненных организацией работ.

В принудительном порядке на сегодняшний день взыскивается около 900 млн рублей. В ООО «Нептун-М» задолженность перед 33 работниками составляет 1,38 млн рублей. Причина аналогичная — отсутствие платежей от контрагентов за выполненные работы.

«Мы не судьи и не можем сказать, кто в ваших спорах с заказчиками прав, а кто виноват. Но в чем уверены: есть закон, по которому работодатель должен платить сотруднику зарплату — своевременно и в полном объеме. Вы предприниматели и понимаете, что свое дело — это всегда ответственность и риск. Их не должны нести работники за вас. Перед тем как браться за работу, нужно просчитывать возможности», — отметил Председатель Правительства Сергей Артамонов.

Также на заседании обсуждалась борьба с водителями, осуществляющими перевозки без специального разрешения. Министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Петров доложил о совместной работе с ГАИ.

В 2025 году проведено 30 выездных мероприятий, в ходе которых проверено более 250 автомобилей. Выявлено 14 водителей, работавших нелегально под видом такси, составлены административные материалы. Три автомобиля были помещены на спецстоянки до решения суда, в том числе одно транспортное средство, используемое для перевозок «Чебоксары — Москва» ,по итогам рассмотрения дела изъято. Кроме того, в этом году вынесено 19 предостережений и одно постановление о штрафе за отсутствие цветографической схемы и «шашечек». Параллельно Минтранс Чувашии ведет диалог со службами заказа такси, добиваясь отключения от сервисов перевозчиков без лицензии.

Статистика показывает рост интереса к легализации бизнеса. По сравнению с прошлым годом количество выданных разрешений перевозчикам увеличилось почти втрое — с 582 до 1654, а число зарегистрированных легальных такси выросло более чем в два раза — с 3032 до 6217.

Борьба с нелегальными перевозками будет усилена. На 2026 год запланировано проведение не менее 80 рейдов. Комиссия поручила Минтрансу, Госавтоинспекции, ФНС и органам местного самоуправления продолжить совместную работу, уделяя особое внимание проверкам на автовокзалах и в диспетчерских пунктах.

Министр труда и социальной защиты Алена Елизарова сообщила, что за 11 месяцев текущего года на территории региона официально трудоустроены 15004 человека, ранее состоявших в нелегальных трудовых отношениях. В решении этой задачи активно содействовал практический опыт администраций муниципалитетов республики.

К примеру, руководитель Алатырского округа Нина Шпилевая отметила, что в округе проведено 22 заседания специальной рабочей группы, в рамках которых свои объяснения по поводу выплаты зарплаты ниже МРОТ представил 101 руководитель предприятий. Организовано 18 выездных мероприятий, проверено 81 хозяйствующее звено. Совокупный результат усилий в округе с начала года — 630 человек, с которыми были оформлены легальные трудовые договоры.

Чебоксарский округ, по словам главы муниципалитета Владимира Михайлова, демонстрирует системный подход. С начала года фактически трудоустроено или вовлечено в легальные трудовые отношения 744 человека. Для достижения показателей в округе проведено 26 заседаний рабочих групп с участием 77 работодателей, заподозренных в нарушениях, и организовано 26 выездных мероприятий, охвативших 37 субъектов предпринимательской деятельности.