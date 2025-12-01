СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

Председатель Кабинета министров Чувашской Республики:

«Соглашение о социальном партнерстве подписали вместе с председателями Регионального объединения работодателей Игорем Кустариным и Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов Анатолием Коршуновым. В содержании — общие стратегические цели до 2028 года: обеспечение эффективной занятости, улучшение условий труда, рост доходов населения, укрепление конкурентоспособности и развитие соцсферы. По сути, это документ о совместном будущем. Устойчивое развитие республики, которое является приоритетом Правительства Чувашии, невозможно без эффективного бизнеса и стабильных трудовых коллективов».