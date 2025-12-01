Коллективный иммунитет начинается с каждого из нас

Во время эпидсезона маска становится обязательным атрибутом

Как обезопасить население и какие действия предпринимаются в республике для уменьшения заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом – эти темы стали главными в ходе межведомственного брифинга, организованного Минздравом Чувашии.

Встреча с журналистским сообществом была продиктована жизненной необходимостью четко и внятно донести до населения увеличивающуюся статистику заболевших и призвать к ответственному отношению к здоровью — своему, близких и окружающих.

«Здравоохранение готово к росту заболеваемости, уже несколько недель мы активно действуем и наблюдаем для того, чтобы минимизировать и сократить процент заболевших. Но на 49-51 неделе года мы видим, что идет увеличение заболевших ОРВИ и гриппом. Прививочная кампания, которая у нас была завершена в декабре 2025 года, охватила более 580 тысяч человек, что составило 46 % населения, но несмотря на это заболеваемость увеличивается», – отметила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова.

Лариса Владимировна рассказала, что в республике развернуты резервные койки как для взрослых, так и для детей, максимально подготовлены дезинфицирующие средства для обработки рук. В медицинских организациях введен масочный режим и действует температурный режим на входе, увеличен объем противовирусных и антибактериальных препаратов, которые максимально востребованы в этот период. В обязательном порядке работает система разведения потоков больных и здоровых.

«Эти механизмы универсальны в период любой пандемии. Важно помнить, что в группе риска находятся дети, беременные женщины, люди в возрасте 60 + с хроническими неинфекционными заболеваниями, которым ежегодно нужно проходить вакцинацию, ведь всегда болезнь лучше предупредить, чем лечить», – сказала Лариса Тарасова.

Со статистическими данными перед прессой выступила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач: «В республике в последние 2 месяца наблюдается значительный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. С начала ноября число заболевших за неделю выросло с 3,5 до 10,5 тысяч человек. Для сравнения — в сезоне 2024/25 пик эпидсезона пришелся на февраль-март, и мы регистрировали около 8 тысяч случаев заболевших за неделю. За 51-ю неделю, с 15 по 21 декабря, зарегистрирован 10471 случай заболевания ОРВИ и гриппом, заболеваемость по сравнению с прошлой неделей выросла на 23 %. Чаще болеют дети – это около 70 % заболевших».

Вера Михайловна отметила, что на фоне нарастания активности гриппа и респираторных вирусов отмечается пик заболеваемости внебольничными пневмониями. Растет число госпитализаций. Так за 51-ую неделю госпитализировано 146 заболевших гриппов и ОРВИ и 102 – внебольничной пневомнией. К сожалению, в стране регистрируются летальные случаи, но в республике пока такая статистика находится на нуле.

В связи с такой эпидемиологической обстановкой Роспотребнадзор рекомендует гражданам соблюдать общие меры профилактики, особенно находящимся в группе риска.

Необходимо чаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест, транспорта и туалетов, по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий. Очень важно использовать медицинские маски, прежде всего в местах с повышенным риском заражения. При появлении любых симптомов респираторных заболеваний, оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью.

«Мы вспомнили ковидные годы и применили все профилактические мероприятия, – рассказывает заместитель министра культура, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Татьяна Казакова. – Учреждения культуры обеспечены бесконтактными дозаторами с антисептиками, мы регулярно проветриваем помещения и обрабатываем контактные поверхности. Кроме того, имеются информационные стенды, буклеты о мерах профилактики, а рекомендации для посетителей постоянно транслируются по громкой связи».

Конечно, увеличению числа заболевших способствует и транспорт, когда люди массово находятся в закрытом пространстве, особенно в часы пик. О работе профильного ведомства в направлении профилактики заболеваний рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров: «На постоянной основе проходят дезинфекция и проветривание салонов и помещений, в общественных туалетах и пунктах питания имеются антисептики для обработки рук. Также в этом году в пилотном режиме мы протестировали возможности телемедицины для предрейсового осмотра водительского состава. С января будущего года мы планируем полностью перейти на этот механизм».

Возвращаясь к вопросам медицины, министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова отметила, что на официальных ресурсах ведомства и медицинских учреждений размещено расписание работы на новогодние праздники, будет работать неотложная медицинская помощь с приемом вызовов врача на дом, а также прием с признаками острой респираторной инфекции.

«Важно минимизировать риски распространения гриппа и ОРВИ, не дать развиться тяжелым осложнениям. Поэтому масочный режим надежно и комфортно спасает нас от возможности заражения. Во время эпидсезона маска должна быть всегда и везде», – подчеркнула министр.

Также Лариса Владимировна призвала провести праздничные дни в трезвости, потому что большое количество хронических неинфекционных заболеваний и острых респираторных вирусных инфекций на фоне избыточного приема алкоголя протекает более негативно и тяжело. Кроме того, прием лекарственных препаратов не совместим с алкоголем.

«Здоровья — вам и вашим семьям, прекрасных выходных и праздничных дней! Именно на это сейчас направлена работа системы здравоохранения и это я хочу пожелать каждому жителю Чувашии», – подытожила министр Лариса Тарасова.