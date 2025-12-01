В Чувашии замечены нелегальные кредиторы

За январь — сентябрь 2025 года Банк России в Чувашии выявил три организации с признаками нелегального кредитора. Они незаконно выдавали потребительские займы — в основном под видом комиссионной торговли.

«При обращении к нелегально работающей финансовой компании есть риск столкнуться с неприятными последствиями. Это могут быть завышенные проценты, потеря заложенного имущества или незаконные способы возврата просроченной задолженности», — объясняет Максим Фролов, управляющий Отделением НБ по Чувашской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

При поиске любых финансовых услуг важно убедиться, что компания работает законно, на основании разрешения Банка России. Это можно сделать в разделе «Проверить участника финансового рынка» на сайте Банка России. Также для предупреждения граждан о сомнительных проектах и организациях на сайте публикуется список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Если компания включена в этот перечень, то лучше отказаться от ее услуг, сообщает Отделение — Национальный банк по Чувашии.