«Коробка храбрости» помогает маленьким пациентам

Награда за мужество

Проходить сложное и порой болезненное лечение всегда тяжело. Даже взрослым это непросто. А для детей это настоящий подвиг. По сложившейся традиции в канун Нового года заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Алена Аршинова посетила в Чебоксарах Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, чтобы поддержать юных пациентов.

Алена Игоревна приехала к детям не с пустыми руками. В рамках Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости» она привезла подарки для маленьких пациентов, каждый может выбрать для себя что-то интересное. В определенном смысле это не просто игрушка, книжка или набор для творчества — это награда за мужество. По словам депутата, это немного отвлечет детей, которые в силу обстоятельств находятся в медицинском учреждении. «Особенно сейчас, накануне Нового года, когда ребята ждут чудес», — добавила Алена Аршинова.

Для Полины Тришиной, которая вместе с мамой приехала на лечение в Чебоксары из Ульяновска, такая поддержка помогает скрасить непростой момент в жизни. Она перенесла уже не одну операцию, впереди ее ждет долгая реабилитация, и врачи дают положительный прогноз. Алена Аршинова пожелала девочке скорейшего выздоровления и вручила ей приятный новогодний подарок.

Пообщалась Алена Игоревна и с Эльдаром Гавриловым и его папой, они приехали на лечение из Татарстана. Мальчик признался, что настроение у него хорошее, несмотря на то, что ему очень хочется домой. «Я вчера звонил маме, она сказала, что выпало много снега и стало очень красиво. Быстрее бы на улицу», — рассказал Эльдар. Он также поделился своими планами на будущее. В следующем году Эльдар оканчивает 11-й класс и собирается поступать в Москву на факультет программирования.

В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции. Настроение у всех бодрое, на Новый год одно желание — скорейшая Победа. Алена Аршинова поговорила с ними, а также с отцом бойца, который получает в учреждении медицинскую помощь, оставила гостинцы и пожелала успешного выздоровления.

В беседе с защитниками Родины Алена Игоревна рассказала о своем особом отношении к военным, о чьей жизни она знает не понаслышке, потому что сама — дочь офицера. При этом депутат напомнила, что в Госдуме на сегодня принято 152 закона, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Подобный формат встреч не ограничивается только подарками и словами поддержки. «Мы оставили свои контактные данные родителям детей, участникам СВО. Неважно, из какого региона к нам в Чувашию приехали на лечение, мы всегда найдем возможность помочь и в медицинском сопровождении, и в жизненных вопросах», — подчеркнула Алена Аршинова.