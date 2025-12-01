В Чувашии установили мемориал участникам СВО

Они навечно в строю

Вчера на кладбище в районе деревни Яуши Чебоксарского округа тишину морозного дня нарушил военный оркестр. Мужчины в форме замерли, сжимая в руках стебли красных гвоздик. Десятки человек, не сговариваясь, образовали полукруг напротив трех каменных стел. Началось торжественное открытие монумента, посвященного жителям республики, проявившим мужество и отвагу в ходе специальной военной операции.

Для вдовы участника СВО, активистки Комитета семей воинов Отечества Ольги Фоминой монумент символизирует бесконечную благодарность и глубокую печаль, которую испытывают родные, пока ждут возвращения своих героев домой. «Наши слезы никогда не перестанут течь, боль потери навсегда останется в наших сердцах. Мой муж Сергей и его сослуживцы показали миру, что настоящая любовь к Отчизне заключается не в словах, а в готовности пожертвовать самым ценным — собственной жизнью. Я хотела бы выразить искреннюю благодарность всем, кто принял участие в возведении этого памятника», — поделилась чувствами Ольга Фомина.

Кстати, монумент разработал заслуженный архитектор России Альфред Ибрагимов. Напомним, что в 2023 году проводился конкурс по выбору лучшего проекта с привлечением ветеранских организаций, профессионального архитектурного сообщества. Композиция представляет собой три стелы из черного камня, которые объединяет звезда — символ героизма и мужества многонационального народа России. Немаловажный элемент ансамбля — колокола, олицетворяющие память, веру в будущее и действия во имя сохранения мира.

На торжественное открытие собралось много людей. Помимо участников СВО, их семей, неравнодушных жителей республики здесь присутствовали представители исполнительной власти, общественных организаций. В самом начале настоятель Покровско-Татианинского собора в Чебоксарах, протоиерей Николай Иванов провел молитвенное служение и освятил монумент.

По словам вице-премьера Чувашии Владимира Степанова, монумент станет напоминанием для современников и последующих поколений о том, что благодаря мужеству бойцов СВО мы наслаждаемся миром и свободой под ясным небом. «Пусть наши ребята, павшие смертью храбрых, навсегда останутся в нашей памяти. Мы возьмем на себя обязательство передать эту память новым поколениям, чтобы молодежь выросла с теми же ценностями, взглядами и осознанием важности служения Отечеству», — заявил Владимир Геннадьевич.

Глава Чебоксар Станислав Трофимов увидел в новом мемориале место общей боли, гордости и вечной благодарности. «Место, куда можно прийти, чтобы поклониться, вспомнить и сказать спасибо тем, кто навсегда остался верным присяге», — добавил Станислав Олегович. Он напомнил об изготовлении еще одного памятника героям СВО в мемориальном комплексе «Победа» в Чебоксарах. В рамках первого этапа запланированы создание консольной смотровой площадки, возведение стелы с изображением важных исторических событий и установка памятной плиты с нанесенными на нее именами погибших героев.

После минуты молчания все, кто пришел на открытие монумента, возложили к нему цветы. Россыпь красных гвоздик лишний раз напомнила, что история Побед пишется кровью и доблестью. А в глазах участников события читалась благодарность тем, кто проявил мужество и отдал долг Родине.