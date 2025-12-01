В Чувашии внесены изменения в схему территориального планирования

Правительство Чувашии одобрило внесение изменений в схему территориального планирования республики. Документ, утвержденный в декабре 2017 года, впервые с декабря 2021 года проходит масштабную актуализацию, которая определит стратегию пространственного развития региона на ближайшие два десятилетия.

Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов, главными целями актуализации являются: приведение документа в соответствие с обновленными федеральными требованиями к отображению объектов различного значения, учет планируемых к размещению в регионе объектов федерального значения, таких как высокоскоростная магистраль ВСМ-2 и реконструируемые федеральные автодороги, интеграция положений мастер-плана Чебоксарской агломерации, отражение актуальных объектов регионального значения и зон с особыми условиями использования территорий.

Реализация схемы разделена на три этапа: современное состояние — 2025 год, первая очередь проектирования — 2035 год и расчетный срок — 2045 год.

Проект включает карты и положения, указывающие планируемое размещение 442 объектов регионального значения. Основные акценты сделаны на следующих сферах:

Туризм и рекреация

Развитие проекта «Большая Волга», создание двух перспективных туристско-рекреационных кластеров в зоне тяготения автодороги М-12 Москва — Казань (в районе Канаша и Шумерли). Планируется строительство гостиниц, яхт-клуба, многофункциональных центров.

Здравоохранение

Запланировано строительство и реконструкция 316 объектов. Наибольшее внимание уделено здравоохранению (281 объект), включая строительство Республиканской клинической больницы, 8 поликлиник, 202 ФАПов, 24 врачебных амбулаторий.

Культура и искусство

Строительство музыкального театра, цирка, планетария и здания Госархива в Чебоксарах, реконструкция театра оперы и балета.

Образование и спорт

Строительство спортивного комплекса техникума, пристроя к школе для детей с ОВЗ, реконструкция колледжей и спортивных школ.

Транспорт

Планируется строительство обходов вокруг 9 населенных пунктов (включая Ядрин, Канаш, Шумерлю), дублера Мариинско-Посадского шоссе, новых межмуниципальных дорог, а также транспортно-логистических центров.

Газификация

Газификация Заволжья и строительство межпоселковых газопроводов в нескольких муниципальных округах.

Электроснабжение

Реконструкция ряда подстанций.

Водоснабжение и водоотведение

Строительство и модернизация очистных сооружений, канализационных насосных станций и сетей в разных округах республики.

Все материалы проекта были размещены в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования и на официальном сайте Минстроя Чувашии. Проект успешно согласован с федеральными органами власти, включая Минэкономразвития России.

Иван Максимов