Команда гимназии № 4 выиграла чемпионат Ленинского района по баскетболу среди девушек

Ушли в отрыв

В начале тернистого пути «Четверочка» успешно преодолела отборочный этап лиги «КЭС-Баскет», обыграв с явным преимуществом коллективы из 5-й гимназии, 64-й и 10-й школ. Команда отметилась большим количеством голевых передач, постоянно убегала в быстрые отрывы и в целом показала яркую коллективную игру. Практически все игроки гимназии отметились высокой результативностью в квалификационном этапе. В полуфинале «Четверочка» показала также яркую игру, доминируя на протяжении всего матча. Диана Ангат забивала со всех дистанций, не оставляя соперникам шансов.

В финальной игре против 20-й школы, выступая без своего капитана, девчонкам удалось справиться со стартовым волнением. Долгое время держался равный счет 4:4. Но впоследствии гимназистки сделали рывок и закончили I четверть со счетом 13:9. Екатерина Пикина и Ксения Медякова достойно отработали в защите и помогли команде нейтрализовать лидеров соперников. Дарья Бородина взяла на себя функции разыгрывающего защитника и организовала игру в нападении. Саша Лотарева оказала давление на щите, насобирав подборы. Софья Самушкова показала в решающей игре бомбардирские качества и набрала большое количество очков.

Итоговый счет финала 52:13 говорит о высоком уровне игры лингвистической гимназии и хороших перспективах выступления на уровне республики.

Павел Федоров