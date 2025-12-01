Годовая инфляция в республике составила 7,7%

Кредитная ставка не падает, но бытовая техника подешевела

По данным Росстата, цены в Чувашии в ноябре выросли на 0,43%. Сильнее всего подорожали продукты, менее заметно — услуги. Стоимость непродовольственных товаров стала ниже.

Стоит отметить, что годовые приросты цен на продовольствие и услуги были больше, чем на потребительскую корзину в целом, в то время как непродовольственные товары за 12 месяцев подорожали меньше. Одна из причин падения стоимости непищевой продукции в ноябре, например, холодильников, пылесосов и компьютеров — постепенное охлаждение спроса, в том числе из-за высоких ставок по кредитам.

Также снизились цены на моторное топливо. Это связано с восстановлением производства нефтепродуктов, а также сезонного сокращения спроса на отдельные виды горючих материалов. В целом месячный рост цен замедлился до 2,2% с исключением сезонности в пересчете на год. После сильного роста в прошлые месяцы подешевел бензин. Овощи, фрукты и яйца дорожали слабее, чем обычно в ноябре. Стоимость сахара продолжила снижаться.

«Рост цен в ноябре в России был умеренным. Оценив изменения цен и экономическую ситуацию в стране, Банк России в декабре снизил ключевую ставку. В дальнейшем мы будем поддерживать высокие процентные ставки в экономике, чтобы инфляция продолжала снижаться и вернулась к цели вблизи 4%», — пояснил управляющий Отделением-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Максим Фролов.

Напомним, что на последнем в этом году заседании ЦБ снизил ключевую ставку до 16% годовых. По оценке регулятора, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.