Новые объекты под ёлку: в республике открылись кинозал и библиотека

Во Дворце культуры Шемурши открылся кинозал. Теперь сельчане смогут наслаждаться просмотром высококачественных фильмов в комфортных условиях.

Свое название «КиноМир-Шемурша» кинозал получил по выбору местных жителей, он может вместить до сорока зрителей.

В церемонии открытия приняла участие заведующая сектором архивов Минкультуры Чувашии Татьяна Малеева. Татьяна Николаевна отметила, что «КиноМир-Шемурша» — один из немногих кинозалов в республике, расположенных в специально оборудованном помещении. Подобные площадки уже действуют в Новочебоксарске, Канаше, Шумерле и Батырево. Благодаря бюджетному финансированию Шемуршинского муниципального округа был проведен капитальный ремонт, что позволило создать современную техническую базу для качественного кинопоказа.

«На оснащение кинозала из республиканского бюджета было выделено 9 млн рублей, а местный бюджет добавил почти 500 тысяч рублей. На эти средства приобрели комфортные кресла, современное проекционное и звуковое оборудование, систему кондиционирования, автоматическое управление освещением, а также элементы декора и акустические панели. Особо стоит отметить наличие комплекта оборудования для тифлокомментирования, 3D-очков и модуля «Пушкинская карта» для билетной системы», — рассказала Татьяна Малеева.

Первыми зрителями стали местные школьники, которые по «Пушкинской карте» посмотрели фильм «Август», посвященный событиям Великой Отечественной войны. После сеанса состоялось обсуждение, картина вызвала живой интереси получила положительные отзывы.

А жители села Челкасы Урмарского округа в качестве новогоднего подарка получили модельную библиотеку. Вчера «дом книг» принимал первых гостей, для которых была организована увлекательная экскурсия.

«С гордостью сообщаем, что здесь проведен капитальный ремонт, закуплена современная мебель и интерактивное оборудование, обновлен книжный фонд, а художественное оформление библиотеки поражает воображение. Проделанная работа колоссальна, и ее результат превосходит все ожидания!» — поделились радостью в администрации Урмарского округа.

Основная идея модернизации заключается в создании «Библиотеки семейного чтения», которая объединяет все поколения сельчан. Реализация проекта стала возможной благодаря государственной программе «Развитие культуры». Для модернизации библиотеки из республиканского бюджета выделено 5,2 млн рублей, из муниципального бюджета — 263 тыс. рублей.