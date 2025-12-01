Олег Николаев обсудил с главными редакторами итоги года и планы на будущее

Глава Чувашии диалог с журналистами назвал важным инструментом получения обратной связи от жителей через тех, кто ежедневно держит руку на пульсе жизни региона. Фото cap.ru

За чашкой чая

В предновогодней атмосфере, под мерцание гирлянд нарядной елки прошла традиционная встреча Олега Николаева с руководителями республиканских СМИ. Это не официальная пресс-конференция, а скорее доверительный разговор для «подкручивания» деталей уходящего года и корректировки взглядов на будущее.

В дружеской обстановке за чаем журналисты делились впечатлениями и задавали вопросы, которые волнуют жителей республики. Первым слово взял главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев, участвовавший в прямой линии Президента России. Его вопрос стал мостом между масштабным диалогом в Москве и конкретными делами в регионе: как будут отработаны обращения жителей Чувашии, поступившие Владимиру Путину?

Олег Николаев дал четкий ответ: все 19 тыс. обращений взяты на контроль, проанализированы и распределены между муниципалитетами для проработки на местах. «Не все 19 тысяч — это 19 тысяч отдельных болевых точек, многие вопросы типовые, и они объединены одной проблемой. Но ни одна просьба, ни один запрос не останутся без внимания. Все — под личным контролем», — заверил Глава.

Директор газеты «Республика» Михаил Арланов попросил Главу региона поделиться рецептом постоянной бодрости и активности. «Утренняя зарядка», — ответил Олег Николаев. Фото cap.ru

Главный редактор газеты «Грани» Наталия Колыванова привела в пример оперативное и простое решение, которое уже оценили горожане. Отказ от кольцевой развязки на Марпосадском шоссе, сделавший путь между Чебоксарами и Новочебоксарском быстрым и комфортным.

Звучали и локальные вопросы, например, о возможности открытия в Новочебоксарске гипермаркета «Пехет». Олег Николаев пояснил, что сейчас важно сконцентрировать усилия на одной точке, но не исключил локальных инициатив от самих предпринимателей.

Вспомнили на встрече и одно из ключевых событий года — переизбрание Олега Николаева на второй срок. На вопрос журналистов, были ли выборы сложными, Глава ответил, что они были, прежде всего, полезными.

«Проекты, которые мы реализовывали в кампании, — те же «Шаг к здоровью», «Яркое лето», обновленная программа инициативного бюджетирования «Ниме — Народный бюджет» — не были созданы специально для выборов. Они давно работают, но в ходе диалога с людьми получили новое звучание», — отметил Олег Николаев. Он обратил внимание на полезность проектов, прежде всего, для жителей Чувашии. Олег Алексеевич напомнил, что в ходе медицинского обследования несколько сотен человек благодаря своевременному диагнозу приступили к лечению серьезных болезней. Разговор затронул множество тем: от масштабных инфраструктурных проектов и развития бизнеса до туризма и личных, человеческих историй. Подводя итоги встречи, Олег Николаев поблагодарил журналистов за профессиональный взгляд и интересную беседу.

Глава Чувашии поблагодарил журналистов за интересную беседу и профессиональный взгляд на процессы, происходящие в республике. Фото cap.ru

«Информационная открытость остается нашим приоритетом. Вижу, что мы на одной волне в главном — в желании сделать жизнь в Чувашии лучше», — подчеркнул Глава.

Такие встречи в канун Нового года уже стали доброй традицией, позволяющей сверить часы, услышать друг друга и задать тон для плодотворной работы в году наступающем.

Опубликовано: 26 декабря 2025 г.


«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

