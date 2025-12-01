Глава Чувашии Олег Николаев провел личный прием граждан

Решение вопросов, поднятых в ходе личного приема, взято на контроль. Фото cap.ru

Активность жителей — ключ к процветанию республики

С насущными вопросами к руководителю региона обратились представители Алатыря, Алатырского, Чебоксарского и Урмарского муниципальных округов.

Тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы № 1 имени А.Г. Николаева Александр Колесников поинтересовался планами по реконструкции стадиона «Труд» в Алатыре. Он отметил, что этот вопрос волнует всех горожан.

«Если вместе мы приложим больше усилий и будем действовать с активной позицией, в ближайшие годы многое можно изменить к лучшему. У нас есть все необходимые возможности для этого. Важно помнить, что ответственность за развитие территории лежит на нас самих. Чем активнее жители участвуют в делах муниципалитета, тем больше положительных и качественных изменений мы сможем воплотить в жизнь. В городе уже поменяли ситуацию с теплоснабжением, стадион запустим, планируется открытие новых предприятий. Вместе с тем развитие требует постоянной инициативы и участия каждого. Ваша активность и желание участвовать — ключ к процветанию республики», — заявил Олег Николаев.

Также руководитель региона сообщил, что в рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики до 2030 года предусмотрено устройство новых спортивных сооружений на территории стадиона «Труд», находящегося рядом со спортивной школой. В следующем году запланировано выполнение проектно-изыскательских работ. Глава Чувашии отметил, что на стадионе запланировано обустройство футбольного поля с искусственным покрытием, беговых дорожек, сектора для прыжков в длину, волейбольно-баскетбольной и футбольно-волейбольной площадок, а также инфраструктура для сдачи нормативов ГТО. Реализация проекта запланирована на 2026-2027 годы на месте существующего стадиона.

Алексей Никандров из деревни Чиршкасы Чебоксарского округа на встрече с Олегом Николаевым рассказал, что его дети посещают чистую, красивую, просторную школу. Многодетный отец поблагодарил Главу за изменения, происходящие в республике, и поднял вопрос о возможности строительства сетей водоснабжения для индивидуальных жилых домов по улицам Сосновая, Ягодная, Солнечная, Восточная, Южная в деревне. Он заметил, что около ста земельных участков, включая те, что предоставлены многодетным семьям, нуждаются в подключении.

Глава Чувашии сказал, что проектная документация уже утверждена. Объект включен в проект республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) со сроком реализации до конца 2026 года с объемом финансирования более 20 млн рублей.

В свою очередь, Николай Лысов, житель села Новые Айбеси Алатырского округа, заявил о необходимости повышения скорости доступа в сеть интернет в Новоайбесинском отделении офиса врача общей практики. Олег Николаев отметил, что в селе есть школа и клуб, в которых уже работает высокоскоростной интернет от «Ростелекома». Вопрос организационный и обязательно будет решен.

Заведующая сельским клубом в деревне Кульгеши Урмарского округа Ирина Алексеева спросила о сроках возведения Дома культуры. Олег Николаев рассказал, что проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение госэкспертизы, земельный участок под застройку выделен. Дом культуры рассчитан на жителей деревень Ситмиши, Тансарино, Чегедуево и Кульгеши. Глава Чувашии подчеркнул, что сельчане должны быть вовлечены в процесс строительства и активно контролировать работы.

