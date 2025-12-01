В республике завершился Год защитника Отечества в России и Год Победы и патриотизма в Чувашии

Крепнет живая связь поколений

В Чебоксарах прошла торжественная церемония, завершившая Год защитника Отечества в России и Год Победы и патриотизма в Чувашии. Уходящий 2025 год, отмеченный 80-летием Великой Победы, стал временем живого единения поколений и активного участия людей в жизни страны.

Мероприятие объединило ветеранов войн и тружеников тыла, участников специальной военной операции, многодетные семьи, представителей общественности. Все они своими повседневными делами вносят вклад в сохранение патриотических традиций и крепких родственных уз.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев поблагодарил земляков за этот общий труд. Он подчеркнул, что, хотя год завершается, поставленные им задачи остаются. Важнейшая из них — продолжать беречь историческую память, воспитывать молодежь патриотами, поддерживать прочный домашний очаг и помогать защитникам Отечества и их близким.

В знак признания заслуг ряду граждан были вручены государственные награды. Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу медалью «За отвагу» отмечены участники специальной военной операции Андрей Меньшиков, Сергей Миронов и Андрей Николаев. Супруги Степановы удостоились ордена «За любовь и верность», а многодетная мама из Цивильского округа Мария Угарина — знака «Анне».

Особое внимание в этот день было уделено тем, кто создает основу общества. На сцену пригласили победителей республиканского конкурса «Семья года — 2025», в котором участвовали 129 команд со всей Чувашии. Лучшими были признаны Алякины из Красночетайского округа.

Глава семьи, Дмитрий Сергеевич, был призван на службу осенью 2022 года и участвует в специальной военной операции. Его ратный труд отмечен медалью Жукова, а также медалями «Участник специальной военной операции» и «За боевые отличия». Его супруга, Светлана Валериевна, — активист Комитета семей воинов Отечества Чувашии и староста родного села, профессионально шьет одежду. Односельчане ценят ее за отзывчивость, умение найти общий язык с каждым и постоянное стремление сделать свою малую родину уютнее и красивее. Вместе они воспитывают двух дочерей — Анастасию и Екатерину, которые учатся в Новоатайской школе и с увлечением занимаются спортом.

Министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова отметила, что такие ячейки общества, где ценят труд, традиции и гражданскую ответственность, — настоящая опора для страны.

Завершающийся год уступает место новому. 2026-й в республике объявлен Годом дружбы народов, призывающим бережно хранить многонациональное единство и вместе строить будущее.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики: «Этот год стал для всех нас символом глубокого национального единения и искреннего патриотизма. Это была не просто дань памяти, а живая связь поколений: от тех, кто ковал Великую Победу 80 лет назад, до наших мужественных ребят, которые сегодня выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Вся страна, каждый наш муниципалитет, каждая семья — мы вместе чтили память, вместе работали, вместе поддерживали. 2025 год был насыщен мероприятиями, объединившими тысячи людей. Он стал временем активного участия граждан в жизни страны, где ветераны, многодетные семьи и представители власти работали вместе, укрепляя патриотические устои».

Василий Григорьев