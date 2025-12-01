Спасатели отработали взаимодействие

Тактико-специальные учения для повышения готовности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций состоялись в Чебоксарах. Сотрудники МЧС Чувашии отработали мероприятия по обеспечению защиты социально значимого объекта от возможных угроз с использованием технических средств. Как сообщили в МЧС по Чувашии, в ходе тренировки проверялся уровень подготовки личного состава, взаимодействие подразделений, эффективность использования оборудования. Особое внимание уделили координации сотрудников Филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс», которые играют важную роль в обеспечении энергетической инфраструктуры региона.