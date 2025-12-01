Диспансеризация на страже здоровья и жизни

Важность регулярных медицинских осмотров, современные методы диагностики и профилактики болезней, нововведения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» — эти значимые для каждого из нас темы стали главными в ходе прямого эфира, который на этой неделе в сообществе Чувашская Республика ВКонтакте провела министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова.

За примерами пользы диспансеризации далеко ходить не надо — они по всей республике. Так, анализ крови 76-летней чебоксарки показал сниженный гемоглобин. Врач предложил дополнительное обследование, которое выявило образование в сигмовидной кишке. Женщина была направлена в Республиканский онкологический диспансер. Стандартное КТ брюшной полости с контрастированием — обязательное исследование при подозрении на опухоль кишечника — выявило еще одно новообразование, уже в левой почке. Специалисты онкодиспансера сначала удалили образование в почке, затем выполнили резекцию сигмовидной кишки с расширенной лимфодиссекцией. Операция проведена лапароскопически-ассистированным способом, что снизило травматичность и ускорило восстановление.

Как отметила министр здравоохранения Лариса Тарасова, осмотры направлены на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, среди которых болезни системы кровообращения, онкология, сахарный диабет, хронические болезни легких. Любые заболевания, обнаруженные на ранней стадии, гораздо легче лечить без последующих осложнений.

ЛАРИСА ТАРАСОВА,

министр здравоохранения Чувашии: «За 11 месяцев 2025 года в ходе диспансеризации населения республики было выявлено более 37 тысяч различных заболеваний. Впервые зафиксировано 890 случаев злокачественных новообразований, 16403 случая сердечно-сосудистой патологии, в том числе у 10273 пациентов болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. У 3150 человек выявлены болезни органов пищеварения, у 1882 — сахарный диабет, у 1643 — болезни органов дыхания».

Нашим читателям следует знать, что в ходе диспансеризации также выявляются факторы риска развития заболеваний — маркеры, на которые обязательно нужно обратить внимание. В текущем году 34,1% обследованных имеют избыточную массу тела, 26,9% — нерационально питаются, 15,9% — отличаются недостаточной физической активностью, 5,7% — курят. Предотвратив эти «маячки», можно снизить развитие заболеваний и их осложнений.

Гражданам с наличием таких факторов риска заболеваний проводят углубленное профилактическое консультирование, а для оказания дальнейшей медицинской помощи — направляют в один из трех центров здоровья для взрослых. Они расположены на базе Больницы скорой медицинской помощи, Городской клинической больницы № 1, Канашского межтерриториального медицинского центра. За 11 месяцев в центрах здоровья углубленное профилактическое консультирование с разработкой индивидуальных программ прошли более 22 тысяч жителей республики. «Для расширения доступности профилактической медицины для населения, особенно сельского, планируется открытие еще двух новых центров здоровья — на базе Батыревской ЦРБ и Новочебоксарской городской больницы», — продолжила Лариса Владимировна.

Отметим, с 2024 года в перечень исследований включен анализ крови на гепатит С. Его проводят лицам в возрасте 25 лет и старше — раз в 10 лет. В этом году исследование прошли более 39 тысяч граждан республики. Среди них — 55-летняя женщина, прошедшая диспансеризацию в организованном коллективе. Никаких симптомов и жалоб не было, но позже анализ крови показал антитела к вирусному гепатиту С. Сегодня пациентка проходит дополнительное обследование и получает соответствующее лечение.

Среди важных исследований диспансеризации — оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте с 18 до 49 лет в целях выявления признаков заболеваний, которые могут негативно повлиять на беременность и течение беременности, родов и послеродового периода, а также факторов риска их развития. Оценку репродуктивного здоровья мужчин проводит врач-уролог или хирург, а женщин — врач-акушер-гинеколог. Так, за текущий год около 130 тысяч мужчин и женщин прошли оценку репродуктивного здоровья.

Необходимо отметить, что диспансеризация проводится в два этапа. Первый — базовое обследование, а в случае обнаружения отклонений пациент направляется на второй этап, где проходит дополнительные обследования и консультации узких специалистов. В случае выявления заболеваний за пациентом устанавливают диспансерное наблюдение врача-терапевта или узкого специалиста, а при подозрении на наличие онкологии пациент направляется на консультацию врача-онколога.

Кроме того, с 2025 года в России действуют новые правила диспансеризации для маломобильных граждан. Теперь они могут проходить первый и второй этапы диспансеризации в условиях стационара.

Ради удобства и доступности профосмотров и диспансеризации для работающего населения медицинские учреждения организуют выездную диспансеризацию. Этот вариант обследования проводится практически без отрыва от производства, даже если работники не прикреплены к данной медицинской организации. В 2025 году выездная диспансеризация охватила более 40 тысяч сотрудников из 678 организаций и предприятий республики.

Для поддержания здоровья трудящихся Минздрав Чувашии продолжает внедрять корпоративные программы, для чего заключаются соответствующие соглашения. На сегодняшний день в реализации программ участвует уже 21 организация. В планах — ежегодно подключать к корпоративным программам не менее 2-3 крупных предприятий республики. Эта важная инициатива позволит охватить профилактическими мероприятиями больше трудоспособного населения, сократить трудопотери и повысить производительность труда.

Лариса Владимировна отметила, что важной частью профилактики заболеваний среди населения являются всеми полюбившиеся проекты «Шаг к здоровью», «Прояви заботу — научи уходу», «ФАП — центр притяжения здоровья» и «Добро в село». Инициативы, реализуемые при поддержке Главы Чувашии Олега Николаева, будут продолжены в рамках региональной программы «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды».

Примечательно, что за время реализации проекта «Шаг к здоровью» были получены сотни позитивных отзывов от жителей. Каждый из них прошел обследование в «Пунктах здоровья», работающих на улицах городов и деревень. В одном месте удобно и комфортно можно было измерить давление, проверить холестерин, глюкозу, внутриглазное давление, сделать флюорографию и маммографию, получить консультацию терапевтов и узких специалистов.

Обследования в рамках диспансеризации проходят с разной периодичностью: в возрасте от 18 до 39 лет включительно — один раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. В промежуточные периоды граждане могут пройти ежегодный профилактический медицинский осмотр.

Диспансеризация бесплатная в поликлинике по месту прикрепления или в рамках выездного обследования на рабочем месте – такое часто практикуется медицинскими организациями.

«В рамках проекта «Шаг к здоровью» обследование прошли около 70 тысяч человек, — говорит Лариса Тарасова. — По итогам первичного осмотра 22 тысячи человек получили направления на углубленные обследования. А самое главное — у 1570 пациентов впервые были выявлены серьезные заболевания, среди них: 1032 случая гипертонии, 220 случаев сахарного диабета, 25 злокачественных новообразований. Это не просто цифры — это десятки спасенных жизней благодаря своевременной диагностике».

Прямой эфир с Ларисой Владимировной показал доверие жителей и желание узнать авторитетное мнение руководителя Минздрава республики, люди охотно задавали интересующие их вопросы. Среди них, конечно, прозвучал вопрос и о записи к врачам через «Госуслуги». Министр отметила, что данный вопрос находится на особом контроле, в том числе Правительства России, а сама доступность услуги оценивается по показателю «Доля успешных записей через ЕПГУ в общем числе попыток записи к врачу». В 2024 году показатель составил 98,79%, а в 2025 году — 98,90%. За 11 месяцев этого года жители Чувашии на прием к врачу с использованием портала госуслуг совершили 1224461 запись, что на 28,47% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Лариса Тарасова акцентировала, что жители республики могут самостоятельно записаться к врачу не только через личный кабинет на портале «Госуслуги», но и через колл-центры и регистратуру поликлиник, а также по единому номеру телефона 122. К узким специалистам записаться можно по направлению участкового врача, а если пациент состоит на диспансерном учете, то направление не требуется.

Еще одним важным вопросом стала необходимость первостепенного обращения к терапевту, а не к узкому специалисту, к которому хотел бы попасть пациент. Министр отметила, что это связано с необходимостью проведения дополнительных обследований перед постановкой точного диагноза и назначением лечения. Терапевт может выписать направления на анализы и исследования, которые помогут врачу-специалисту получить более полную картину состояния пациента. Кроме того, один и тот же симптом может быть вызван различными заболеваниями. Например, боль в животе может свидетельствовать о проблемах с желудочно-кишечным трактом, сердцем или другими органами. Терапевт проведет первичное обследование и направит пациента к нужному специалисту. Таким образом, обращение к участковому терапевту позволяет избежать самолечения и постановки неверного диагноза. Это особенно важно при наличии серьезных заболеваний, когда промедление может привести к ухудшению состояния здоровья.

Содержательный и полезный для всех жителей республики прямой эфир, прошедший в преддверии Нового года, завершился рекомендациями Ларисы Владимировны. Во-первых, очень важна умеренность в еде — нужно избегать переедания, особенно жирной и тяжелой пищи, отдавая предпочтение легким блюдам и свежим овощам. Во-вторых, безусловно, нужно контролировать употребление спиртных напитков, ведь чрезмерное увлечение ими негативно сказывается на здоровье. Лучше всего ограничиваться минимальным количеством или вовсе отказаться от алкоголя.

Каждый из нас помнит и о пользе физической активности. Праздничные дни — отличная возможность прогуляться всей семьей на свежем воздухе, а подвижные игры принесут только пользу организму.

Людям, имеющим хронические заболевания, крайне важно продолжить прием назначенных врачом лекарств согласно инструкции, не пропускать прием и соблюдать дозировку. Это позволит предотвратить обострения заболеваний и поддержать хорошее самочувствие. Если же вы почувствовали недомогание — незамедлительно обращайтесь к врачу. График работы медицинских учреждений в праздничные дни будет опубликован в ближайшее время на сайте Минздрава Чувашии.

«Пусть ваш Новый год будет ярким, веселым и здоровым! С наступающим праздником вас и ваших близких!» — с теплотой пожелала жителям республики Лариса Тарасова.

Фото автора и Минздрава Чувашии