МИХАИЛ МИШУСТИН,

Председатель Правительства Российской Федерации:

«Президент особо подчеркивал, что нужно делать все необходимое для сбережения исторического, культурного развития регионов, их самобытности, чтобы люди чувствовали связь времен. Именно поэтому Правительством была разработана программа по сохранению объектов культурного наследия народов России до 2045 года. Соответствующее распоряжение подписано. В ее рамках запланирована большая работа по приведению в порядок свыше тысячи объектов, а также — подготовка квалифицированных специалистов. Конечно, предстоит очень многое сделать в регионах. Причем развитие исторических поселений и опорных населенных пунктов должно быть синхронизировано с реализацией национального проекта «Туризм и гостеприимство». Рассчитываем, что деятели культуры примут в выполнении этих задач самое активное участие. Здесь ваша преданность делу и профессионализм — совершенно незаменимы».