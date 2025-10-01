Эксперт Сбера рассказал чебоксарской молодежи, как защитить себя от мошенников

Выступление прошло в рамках Школы молодежного актива г. Чебоксары на базе ДОЛ «Солнышко». Начальник управления безопасности Чувашского отделения Сбербанка Родион Афанасьев провел открытую лекцию по телефонному мошенничеству и социальной инженерии и рассказал, как защитить себя и свой бизнес в цифровом мире.

Актуальными мошенническими схемами по-прежнему остаются: обман с получением доступа к аккаунту на «Госуслугах», обращение в мессенджерах с фейковых аккаунтов руководителя и звонки якобы представителей операторов связи и различных ведомств. Используя методы психологической манипуляции, мошенники запрашивают персональные данные, чтобы самим похитить деньги, либо убеждают людей самостоятельно переводить деньги на так называемые «безопасные» счета. При этом часто всего под влияние злоумышленников попадают молодые люди.

Сбер непрерывно работает над улучшением систем защиты, активно сотрудничает с органами правопорядка. Родион Афанасьев отметил, что настоящий сотрудник банка видит в информационной системе все данные клиента, информацию о его счетах и количестве денег, которые на них находятся, поэтому не нуждается в дополнительных уточнениях. Кроме того, сотрудники Сбера всегда готовы помочь жителям при возникновении сомнений в реальности звонка – для этого достаточно обратиться в любой офис банка или на горячую линию. Работники банка владеют всеми необходимыми знаниями, чтобы выявить признаки воздействия мошенников и помочь предотвратить хищение.

Пользователи в том числе могут дополнительно обезопасить себя, установив бесплатный определитель мошеннических звонков в СберБанк Онлайн. Также в приложении доступно порядка 20 сервисов по безопасности, многие из которых бесплатны. На портале Сбера «Кибрарий» пользователи могут прокачать свою цифровую грамотность ― в библиотеке киберзнаний есть информация об актуальных мошеннических схемах, об эффективных способах защиты и противодействия.

Справочно:

Школа молодежного актива г.Чебоксары объединила более 240 студентов колледжей и ВУЗов на базе ДОЛ «Солнышко». Участники работали в течении четырех дней с известными спикерами города и региона, приняли участие в разнообразных мастер- классах, интерактивах, командных соревнованиях.