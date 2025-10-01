В Чебоксарах стартовала образовательная программа «Спасти может каждый»

Это совместный проект Чувашского государственного института культуры и искусств и республиканского движения «Волонтеры-медики», поддержанный Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). С 17 по 19 октября пройдут экспертные сессии, практические занятия, мастер-классы и итоговая аттестация. Особое внимание будет уделено действиям в чрезвычайных ситуациях и оказанию психологической поддержки пострадавшим. По результатам обучения участникам выдадут официальные свидетельства государственного образца, подтверждающие квалификацию инструктора по первой помощи.