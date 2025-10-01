Юные спортсмены отдохнули на пять с плюсом

Каждый день для участников пятой смены «Чемпионы на старте» проекта «Губернаторский лагерь» в физкультурно-оздоровительном центре «Росинка» был наполнен интересными приключениями. Ребята принимали участие в мастер-классах, интерактивах, где они приобретали новые знания и навыки в различных областях. Время в кругу сверстников и вожатых для детей пролетело незаметно.

На пятую смену круглогодичного проекта «Губернаторский лагерь», работающего по стандартам легендарного «Артека», приехало сто талантливых спортсменов от 11 до 17 лет из 15 муниципалитетов республики. За плечами юных атлетов — победы и медали в престижных соревнованиях по разным видам спорта.

В «Росинке» ребята не теряли времени даром. Каждое утро для участников смены «Чемпионы на старте» начиналось с бодрой зарядки под зажигательную музыку и традиционного построения на линейку. Всех детей распределили на четыре сборные — «Олимпийцы», «Любители спорта», «Спортkids», «Спортики». Отметим, что пребывание в лагере не освобождало их от учебы. В первую половину дня мальчики и девочки сидели за партами в комфортных классах и выполняли школьные задания. Кстати, вожатые, прошедшие специальные курсы на базе ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, также помогали ребятам изучать новый материал по разным предметам.

После уроков дети участвовали в мастер-классах. Так, представитель спортшколы олимпийского резерва № 10, победитель Кубка мира по самбо Максим Иванов помог участникам смены освоить классические приемы самообороны без оружия — различные захваты и броски. Кроме того, мальчики и девочки познакомились с основами управления велосипедом на примере воспитанников спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды. Конечно, ребятам также удалось оседлать двухколесных «коней». Еще они попробовали себя в роли стрелков на мастер-классе по летнему биатлону от тренеров и атлетов спортшколы олимпийского резерва № 2. В свою очередь, дети успели почувствовать себя хоккеистами, играя в летнюю разновидность популярного вида спорта с представителями спортшколы № 4. Отметим, что импровизированный матч проходил на баскетбольной площадке, а шайбу заменил мячик.

Смена «Чемпионы на старте» была посвящена спортивной тематике, но при этом для детей проводились различные образовательные мастер-классы и интерактивы. Так, благодаря сотрудникам технопарка «Кванториум» из Новочебоксарска, мальчики и девочки погрузились в тему IT-технологий. Во время медиаквеста каждый участник окунулся в мир видеосъемки и фотографии, самостоятельно создавая невероятные кадры. Кроме того, специалисты ЧГУ имени И.Н. Ульянова с разных факультетов провели для ребят мастер-классы и научные игры.

Отметим, что Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в торжественной церемонии закрытия пятой смены «Губернаторского лагеря». Руководитель региона ознакомился с условиями дистанционного обучения в одном из классов и пообщался с ребятами. В свою очередь, участники смены поделились впечатлениями от проведенного в лагере времени.

«Ребята, вы отдохнули, укрепили здоровье и получили заряд энергии, а теперь сохраните этот внутренний огонь! Идите смело вперед, покоряйте новые вершины. Только от нас зависит, чтобы Чувашия звучала громко и процветала. Для этого нужно действовать вместе и много трудиться! — напутствовал Олег Николаев. — Путевка в «Губернаторский лагерь» — признание заслуг и стимул для новых достижений».

Напомним, что проект «Губернаторский лагерь» в республике реализуется с 2024 года по поручению Олега Николаева. В прошлом году на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» отдохнули около 400 детей. В 2025 году в восьми сменах «Губернаторского лагеря» примут участие более 800 ребят. Шестая по счету смена стартует уже 18 октября.

Справка «СЧ»

За последние пять лет физкультурно-оздоровительный центр «Росинка» серьезно преобразился. На территории учреждения открылась умная спортивная площадка по федеральному проекту «Бизнес-спринт». В структуру спортобъекта входят футбольное поле с искусственным покрытием размером 30×60 м, баскетбольная и волейбольная площадки, зона воркаута, уличные тренажеры. Кроме того, капитально отремонтированы бассейн, спальные корпуса, инженерные коммуникации. Недавно была обновлена кровля столовой.