Продолжается прием работ на конкурс вышивальщиц «Живи, узор чувашский!»

Тема этого года — «Вышитая сила Улыпа» (Улӑпӑн тӗрленӗ хӑвачӗ).

Образ Улыпа в чувашском эпосе занимает особое место — труженика и защитника. В сказаниях нет детального описания его одежды, но упоминается рубаха, дарующая защиту от врагов и придающая силы. Согласно преданию, 77 девушек вышили для Улыпа рубаху, украшенную узорами, которые многократно усилили его мощь.

Размер конкурсного изделия не имеет значения, но особое внимание будет уделено технологии, узорам, цветовой гамме и материалам, которые должны соответствовать чувашским традициям. Готовые работы принимаются до 7 ноября в Музее чувашской вышивки (Чебоксары, улица Карла Маркса, 32). Торжественное награждение состоится 26 ноября, в День чувашской вышивки.

Организаторы конкурса — Чувашский национальный музей, Фонд развития Чувашского национального музея «Прокопий» и Союз женщин Чувашии. Победителей ждут дипломы от Главы Чувашии Олега Николаева и денежные призы от Фонда «Прокопий»: гран-при — 70 тыс. руб., первое место — 50 тыс. руб., второе место — 40 тыс. руб., третье место — 30 тыс. руб. Произведения лучших вышивальщиц пополнят коллекцию Чувашского национального музея.