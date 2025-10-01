В Чувашии прошёл «Урок цифры» на тему «ИИ-агенты»

Школьники Чувашии в онлайн и офлайн форматах приняли участие в мероприятии «Урок цифры», главной темой которого стало применение ИИ-агентов. На уроке, который прошёл ряде чебоксарских школ, школьники узнали от экспертов Сбера, что такое ИИ-агенты и как они работают, узнали об их особенностях и отличиях от больших языковых моделей, а также в рамках практикума посмотрели на их практическую пользу и применение в различных сферах деятельности человека.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Цифровые технологии и искусственный интеллект являются уже неотъемлемой частью нашей жизни. Мы сталкиваемся с этим каждый день: цифровая трансформация затронула медицину, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, финансовую сферу, торговлю. И мы ещё только в самом начале этого пути, ведь потенциальных областей применения цифровых технологий в повседневной жизни довольно много. Уверен, что наша страна в этой сфере будет всегда впереди благодаря тому, что у нас есть молодые, умные, перспективные ребята. Мы понимаем, что именно за нынешними школьниками будущее, и именно поэтому Сбер активно участвует в подготовке цифровых кадров, реализуя в том числе такие проекты как «Урок цифры».

Стратегический партнёр урока цифры и разработчик содержания ― Благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и команды GigaChat. Всероссийская акция «Урок цифры» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».