«Золотой» триумф на коне с прицелом на чемпионат мира

Спортсмен из Чувашии, воспитанник республиканской спортшколы олимпийского резерва № 6 Владислав Поляшов из года в год показывает стабильные результаты на соревнованиях высокого уровня. Сейчас наш земляк блеснул на чемпионате России по спортивной гимнастике, прошедшем на федеральной территории «Сириус».

Атлет занял первое место в упражнении на коне, опередив в том числе олимпийского чемпиона Давида Белявского. После окончания соревнований тренер победителя Анатолий Васильев в интервью «СЧ» признался, что очень доволен выступлением подопечного. «Владислав решил все поставленные перед ним задачи. Мы серьезно рассчитывали на золотую медаль на коне, — подчеркнул Анатолий Васильев. — Когда Владислав делал соскок в программе, я уже был уверен, что победа за нами».

Отметим, что судьи очень строго подходили к оценкам программ спортсменов, наказывая сбавками за мельчайшие неточности. В битве за награды на коне ни один из участников не перешагнул гроссмейстерский рубеж в 14 очков. И какая борьба развернулась на снаряде — Владислав набрал 13,9 балла и опередил лишь на 0,067 очка Давида Белявского.

По словам Анатолия Васильева, очередность выступлений в финале также имела большое значение. «Практически все гимнасты не любят выступать первыми. Согласно жеребьевке Владислав вышел на снаряд последним, и ему было комфортно демонстрировать программу», — рассказал наставник.

Кроме того, Владислав Поляшов попал в финал чемпионата России на параллельных брусьях, где занял пятое место. Здесь представитель Чувашии также претендовал на медали, но судьи разглядели ошибки в некоторых элементах, в том числе в наскоке.

Кстати, жители Чувашии уже могли видеть Владислава Поляшова на экранах в спортивно-развлекательном шоу «Титаны» телеканала ТНТ. Анатолий Васильев подчеркнул, что съемки передачи никак не повлияли на тренировочный процесс атлета. Отметим, что подготовка была направлена не только на участие в главном турнире страны, но и к чемпионату мира, на который представитель Чувашии отобрался. 13 октября спортсмен уже вылетает в столицу Индонезии Джакарту, где с 19 по 25 октября лучшие мировые гимнасты сразятся за награды. «Цели и задачи определены, но о них я сейчас говорить не могу. Стремимся достойно выступить и представить страну», — заключил Анатолий Васильев. Российские гимнасты будут участвовать в чемпионате мира в нейтральном статусе.

Между тем

На чемпионате России также выступали гимнастки из Чувашии. В командных соревнованиях сборная республики заняла шестое место. В индивидуальном многоборье Екатерина Андреева расположилась на четвертой строчке, а в отдельных видах на вольных упражнениях и разновысоких брусьях представительница республики оказалась шестой.

Владислав Поляшов уже становился чемпионом мира в команде. Надеемся, что в Индонезии представитель Чувашии сумеет отличиться в упражнениях на коне и параллельных брусьях. Фото Федерации гимнастики России