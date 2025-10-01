Передают бойцам тепло родного края

На осенней ярмарке Янтиковского муниципального округа волонтеры деревни Новое Ишино представили выставку «Домашняя кухня для СВО».

Гости мероприятия смогли попробовать вкусные супы и каши. Сельчане поделились секретами своего мастерства: они подробно рассказали о процессе сушки продуктов — от выбора овощей и мяса до правильной упаковки, которая позволяет сохранить блюда для наших защитников. Руководитель проекта Ольга Архипова отметила, что это по-настоящему народная инициатива: «В моем доме работают девять сушилок, а у женщин-односельчанок — еще четыре. Вместе мы готовим для наших солдат, чтобы они чувствовали поддержку». На ярмарке был организован сбор средств, которые пойдут на покупку необходимых продуктов, сообщает Янтиковский центр социального обслуживания населения.

Тем временем, ученики 3а класса Шемуршинской школы собрали гуманитарную помощь для участников СВО. Ребята принесли предметы личной гигиены, носки, хозяйственные перчатки, они также написали бойцам сердечные письма.

В Климовской школе Ибресинского округа сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО организован на постоянной основе. На днях по инициативе коллектива учебного заведения был сформирован очередной груз, который доставит на место земляк-военнослужащий.

Жители и уроженцы села Новые Айбеси Алатырского округа отправили на фронт новую «посылку» с пиломатериалами, электрическими изделиями, инструментами, полиэтиленовой пленкой. Груз был передан военнослужащему с позывным «Федорович», он уже прислал видеотчет об успешно выполненной миссии.

В Ибресинском округе второй год работает Буинский пункт плетения маскировочных сетей. Недавно волонтеры изготовили 150-е камуфляжное покрытие. В сборах средств для закупки материалов помогают односельчане. Каждый раз вместе со спецполотнами на передовую отправляются посылки с необходимыми вещами и продуктами.

Жители Чебоксарского округа проводили на днях машину с крупной партией гуманитарного груза, были в его составе и маскировочные сети. Всего в муниципалитете действует 32 пункта по плетению военной экипировки. Пресс-служба администрации особо отмечает вклад волонтера Любови Овчинниковой — женщина работает на дому.

В селе Норваш-Шигали и деревне Подлесные Шигали Батыревского округа также специализируются на камуфляжных покрытиях. Благодаря усилиям жителей, в том числе и серебряных волонтеров, изготовлено уже 579 маскировочных сетей.

Пенсионеры села Раскильдино Аликовского округа занимаются в кружке «Серебряная нить», организованном волонтером Марией Степановой на базе центра социального обслуживания населения. Сотни пар теплых носков и варежек, связанных мастерицами, уже отправлено нашим защитникам.