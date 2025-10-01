При поддержке Сбербанка в Новочебоксарске прошел День советской молодежи

Ежегодное образовательное мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого человека, прошло в редакции ИД «Грани». В рамках программы события прошел мастер-класс по финансовой грамотности и защите от мошенников от начальника управления безопасности Чувашского отделения Сбербанка – волонтера финансовой грамотности Родиона Афанасьева.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Люди сознательного возраста вносят существенный вклад в развитие общества и отрадно, что уже не первый год газета «Грани» проводит в Новочебоксарске такое значимое мероприятие. В этом году Сбербанк с удовольствием поддержал День советской молодежи и рассказал о способах предотвращения рисков финансового мошенничества и основных мерах безопасности, которые помогут нашим клиентам сохранить свои накопления» Наталия Колыванова, генеральный директор – главный редактор АО «Издательский дом «Грани»: «Старшее поколение — это наши самые важные читатели. День советской молодежи для каждого из нас еще один повод задуматься о значимости бережного отношения к ним. Но важно делать это не только один раз в году, а повседневно. Каждому из нас необходимо помогать старшему поколению осваиваться в меняющемся мире, делая их жизнь проще, комфортнее и безопаснее. Благодарим Сбербанк за поддержку наших мероприятий»

Напомним, что Чувашское отделение Сбербанка и Издательский дом «Грани» подписали на Чебоксарском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве. Целью соглашения является объединение усилий по сотрудничеству в области формирования финансовой культуры, финансово грамотного поведения и повышения финансовой грамотности жителей.