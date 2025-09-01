Подведены итоги республиканского конкурса «Лучший «серебряный» волонтер»

Экспертная комиссия оценила поступившие заявки и определила победителей в четырех номинациях. В номинации «Волонтер Победы» лучшей стала Людмила Порфирьева (Чебоксары) с практикой помощи участникам СВО. В категории «Волонтер-наставник» победитель — Мидхать Шакиров (Батыревский муниципальный округ), развивающий патриотизм через искусство. Первая среди «эковолонтеров» — Людмила Осипова (Шумерлинский округ), автор школы «ЭкоЛогики». А в номинации «Социальный экспресс» победа досталась Ирине Сидякиной (Алатырский округ) с программой «Путь к долголетию». Торжественное награждение лауреатов пройдет 3 октября на республиканском форуме «серебряных» волонтеров «Кĕмĕл чун» в Шумерле.

Василий Григорьев