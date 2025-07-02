Медики и пациенты: навстречу друг другу

Проект «Шаг к здоровью» стартовал в День республики по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева. Только за первые семь дней комплексное обследование в мобильных пунктах прошли более 10 тысяч человек. А за три с лишним недели число жителей разных муниципалитетов, оценивших идею по достоинству, выросло в разы. Профилактическая медицина однозначно стала удобнее и доступнее. А впереди еще половина лета. У тех, кто не успел проверить свое самочувствие, есть время присоединиться к полезному почину.

Шатры здоровья вблизи жилых зон разворачиваются по графику в различных уголках республики. В отдаленные округа выезжают мобильные ФАПы. В новых точках обслуживания есть медики самого разного профиля. Они внимательно осмотрят пациента с головы до пят, проведут необходимые исследования и, если что-то не в порядке, перехватят недуг в самом начале. А еще проконсультируют, как сохранить свое тело и свой дух на долгие годы.

Чебоксарцы тоже воспользовались такой прекрасной возможностью. Один из массовых выездных приемов состоялся в центре чувашской столицы, на площадке у «Детского мира». «Кабинеты» под тентами, защищающими от жары, распахнули свои импровизированные двери. И обычно немноголюдная территория заполнилась желающими узнать о своем организме буквально все — от роста и веса до ритма сердца и состава крови. Одни пришли сюда к открытию и переждали в шатрах теплый дождь, грянувший минут через десять. Другие заглянули после работы. Время удобное — с трех дня до семи вечера.

«Бывает, давление шалит. Таблетки принимаю регулярно. Очень довольна, что сюда пришла. Да и как не прийти, живу по соседству, — говорит 68-летняя Ольга Ивановна и показывает на свой дом. — Побеседовала со специалистами, получила важные, полезные рекомендации. Здесь такой позитивный настрой, что даже тонометр показал норму — я удивилась! Медики выполняли свою работу и слушали — с большим вниманием и участием, а доброе слово ведь тоже лечит. Теперь внимательно отнесусь и к такому совету — не нервничать по пустякам, во всем стараться искать плюсы».

Мимо нашего разговора не прошли другие горожане. Особенно они были рады, что к ним приехали узкие специалисты. Это ж сколько надо времени, чтобы их в больнице обойти — к каждому записаться на прием. А тут все в одном месте. В одном из шатров за шторкой медики снимали ЭКГ. Наталью насторожил один симптом: волнение в груди. И вроде бы не болит ничего, но когда она проверяла пульс, то сердце иногда как будто бы некоторые удары пропускало. «Совсем недавно такое началось. Теперь узнала, что это экстрасистолы. Но мне сказали — жить буду! — улыбается она. — Электрокардиограмма нормальная. Но кардиолога и психотерапевта посетить придется. Главное — дело сдвинулось с мертвой точки, а то от тревоги я замкнулась в себе».

Цифра С момента запуска проекта «Шаг к здоровью» более 20 тысяч жителей

Чувашии прошли обследование в «Пунктах здоровья» — бесплатно и рядом с домом, более 8 тысяч из них получили направления на дополнительную диагностику

К дерматологу шли проверить внезапно подросшие родинки. В вагончике по соседству проверяли состояние своих зубов. Сдавали анализы крови на сахар и холестерин — результаты можно было получить здесь же, на месте. А окулисты усаживали пришедших за свои приборы — измеряли внутриглазное давление, чтобы исключить риски серьезных недугов, в том числе глаукомы. Нашлось немало желающих обсудить проблему лишнего веса и получить рекомендации по правильному питанию. Комплексное обследование без длительного ожидания, рядом с домом — очень удачная идея! В этом, пожалуй, все были единодушны.

На этой площадке в центре Чебоксар 15 июля работали врачи Центральной городской больницы, Городской стоматологии и Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ЛФК и спортивной медицины. Каждый пациент получал на память открытки-памятки, а также «дневник здоровья» — симпатичный ежедневник с графами, где можно отмечать свои показатели, то же давление, например. Врачи советуют измерять его утром и вечером.

В тот же день в столице республики чебоксарцев принимали шатры здоровья и по улице Некрасова. Ранее медики выезжали по другим адресам. Так, в начале июля в рамках проекта «Шаг к здоровью» работал пункт здоровья Городской клинической больницы № 1 на рынке «Южный». За четыре часа медицинское обследование прошли 117 человек.

ОЛЬГА КРАУЗЕ,

главный врач Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи: «Шаг к здоровью» — это не просто проект, это наше общее движение. Мы видим, как медики, волонтеры и сами жители Чувашии объединяются ради крепкого здоровья и светлого будущего региона. Первые результаты проекта вселяют уверенность и показывают верный путь. Мы рады видеть, как инициатива развивается, расширяя границы заботы и делая здоровый образ жизни доступнее в каждом уголке республики. Присоединяйтесь к этому позитивному движению — ваш личный шаг к здоровью станет важной частью нашего общего успеха!»

Не остались в стороне и сельчане. К примеру, никуда не выезжая, проверили свое здоровье 124 жителя села Штанаши Красночетайского округа. Всем даны рекомендации по профилактике и лечению выявленных заболеваний. Некоторых пригласили на дообследование, кого-то направили в Чебоксары на операцию. «Выражаем благодарность Главе Чувашии Олегу Николаеву за этот замечательный проект! Такие выезды популярны по всей республике. Мы узнали о них из программы новостей. Сразу с соседями решили, что пойдем — обследование без лишних хлопот и очередей. Большое спасибо за лекцию в «Школе здоровья», все очень доступно рассказали и объяснили», — довольна учитель Ольга Зотова. «Дай Бог, чтобы и дальше продолжался этот проект, очень хотелось бы», — говорят и другие жители.

Активные участники проекта «Шаг к здоровью» — общественники, волонтеры, молодежь. Они помогают информировать жителей о предстоящих приемах, распространяют профилактические «агитки», собирают обратную связь. И, конечно же, сами проходят обследования. Чем раньше начнешь следить за своим здоровьем, тем больше вероятность сохранить его на всю жизнь.

Кстати Сейчас в «Пунктах здоровья» принимают терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, стоматологи. Люди получают консультации и рекомендации по укреплению здоровья.

Активно работают передвижные флюорографы и маммографы — ими уже воспользовались свыше 2000 человек. Отдельное внимание — детям: педиатры и стоматологи проводят диагностику, родители получают заключения и, при необходимости, направления на дообследование.

Подробное расписание выездов «Пунктов здоровья» по всей республике до 31 июля (кстати, они работают даже в выходные) опубликовано на сайте Минздрава Чувашии