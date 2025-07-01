График выездов медицинских специалистов с 24 по 31 июля

Проект «Шаг к здоровью» стартовал в Чувашии месяц назад по инициативе Главы республики Олега Николаева. К середине июля в нем приняли участие более 20 тысяч жителей региона. «СЧ» публикует информацию, где можно будет проверить самочувствие и получить консультацию врачей разной специализации в ближайшие дни.

Чебоксары

24 июля

Колхозный рынок — 15.00-19.00

Ул. Эльменя, д. 40 — 15.00-19.00

25 июля

Сквер Ислюкова — 15.00-19.00

Ул. Прогрессивная, д. 11 — 15.00-19.00

26 июля

Красная площадь (напротив Национального музея) — 11.00-15.00

Площадь перед храмом (ул. Гражданская) — 11.00-15.00

29 июля

п. Новые Лапсары, ул. Совхозная, д. 19 — 15.00-19.00

Площадь Победы (ул. Социалистическая, д. 3) — 15.00-19.00

30 июля

ТД «Мегастрой» — 15.00-19.00

Ул. Лукина, д. 6 — 15.00-19.00

31 июля

Мкр. «Садовый», ул. Дементьева, д. 22 — 15.00-19.00

Ул. Энтузиастов, д. 1 — 15.00-19.00

Новочебоксарск

24 июля

СОШ № 5, ул. Комсомольская, д. 18 — 13.00-17.00

29 июля

ул. Пионерская, д. 4/1, 4/2 — 13.00-17.00

31 июля

СОШ № 11, ул. Силикатная, д. 11 — 13.00-17.00

Аликовский округ

30 июля

Шумшевашская врачебная амбулатория, с. Шумшеваши — 10.00-15.00

Алатырский округ

25 июля

с. Бер-Майдан, ул. Кооперативная, д. 33 (бывший клуб) — 10.00-15.00

29 июля

Городской парк культуры и отдыха, ул. Комсомола, д. 6 — 10.00-15.00

31 июля

СОШ с. Нов. Айбеси, ул. Ленина, д. 19 — 10.00-15.00

Батыревский округ

25 июля

с. Б. Чеменево, ул. Туптова, д. 40 — 10.00-15.00

Вурнарский округ

30 июля

д. Б. Яуши, ул. Ашмарова, д. 3а — 10.00-15.00

Ибресинский округ

24 июля

ВОП с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д. 15 — 9.00-13.00

31 июля

ОВОП Чернореченский, п. Ибреси, ул. Свердлова, д. 8 — 9.00-13.00

Канашский округ

25 июля

с. Ямашево, ул. Сергеева, д. 11 — 11.00-16.00

26 июля

г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 10 (СОШ № 3) — 11.00-15.00

д. Сеспель, ул. Школьная, д. 65 — 11.00-15.00

29 июля

с. Тобурданово, ул. Пушкина, д. 56 — 11.00-16.00

30 июля

г. Канаш, пр. Ленина, д. 28 (территория Дворца культуры) — 13.00-16.00

Козловский округ

24 июля

Солдыбаевский ФАП, д. Солдыбаево, ул. Новая, д. 6 — 10.00-15.00

31 июля

с. Карамышево — 10.00-15.00

Комсомольский округ

30 июля

д. Малые Кошелеи, ул. Комсомольская, д. 38а (СДК) — 13.00-16.00

Красноармейский округ

24 июля

д. Яманаки, ул. Центральная, д. 4ж — 10.00-14.00

31 июля

д. Янмурзино, ул. Николаева, д. 13 — 10.00-14.00

Красночетайский округ

29 июля

д. Старые Атаи — 10.00-14.00

Мариинско-Посадский округ

24 июля

г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 57 — 10.00-14.00

31 июля

г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 57 — 10.00-14.00

Моргаушский округ

25 июля

с. Моргауши, ул. Мира, д. 6 — 10.00-15.00

Порецкий округ

26 июля

с. Напольное, ул. Арлашкина, д. 117в (ОВОП с. Напольное) — 10.00-15.00

с. Кудеиха, ул. Почтовая, д. 18а (ФАП с. Кудеиха) — 15.00-19.00

Урмарский округ

31 июля

д. Кудеснеры, стадион — 9.00-14.00

Цивильский округ

24 июля

г. Цивильск, Центральная площадь — 11.00-16.00

31 июля

с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 9 (около школы) — 11.00-16.00

Чебоксарский округ

26 июля

д. Малый Сундырь (возле школы) — 9.00-14.00

Шемуршинский округ

24 июля

с. Трехбалтаево, ул. Ленина, д. 39 (напротив церкви) — 9.00-14.00

31 июля

д. Карабай-Шемурша, ул. Ленина, д. 1 (напротив администрации) — 9.00-14.00

Шумерлинский округ

26 июля

г. Шумерля, Зеленый рынок (Мемориал) — 9.00-13.00

29 июля

с. Ходары, Красная площадь, д. 30 — 9.00-13.00

Ядринский округ

25 июля

д. Старые Тиньгеши, ул. Ленина, д. 9 (перед магазином) — 9.00-14.00

30 июля

с. Б. Чурашево, ул. 50 лет Октября, д. 12 (ОВОП) — 9.00-14.00

Яльчикский округ

24 июля

с. Лащ Таяба, ул. Солдатская, д. 26 — 8.00-12.00

26 июля

с. Яльчики, рынок — 9.00-14.00

31 июля

д. Яманчурино, ул. Школьная, д. 26 — 10.00-15.00

Янтиковский округ

24 июля

д. Тюмерево, ул. Николаева, д. 4 — 10.00-14.00

29 июля

с. Можарки, ул. Ленина, д. 23 — 10.00-14.00

По информации Минздрава Чувашии