График выездов медицинских специалистов с 24 по 31 июля

Проект «Шаг к здоровью» стартовал в Чувашии месяц назад по инициативе Главы республики Олега Николаева. К середине июля в нем приняли участие более 20 тысяч жителей региона. «СЧ» публикует информацию, где можно будет проверить самочувствие и получить консультацию врачей разной специализации в ближайшие дни.
Чебоксары
24 июля
Колхозный рынок — 15.00-19.00
Ул. Эльменя, д. 40 — 15.00-19.00
25 июля
Сквер Ислюкова — 15.00-19.00
Ул. Прогрессивная, д. 11 — 15.00-19.00
26 июля
Красная площадь (напротив Национального музея) — 11.00-15.00
Площадь перед храмом (ул. Гражданская) — 11.00-15.00
29 июля
п. Новые Лапсары, ул. Совхозная, д. 19 — 15.00-19.00
Площадь Победы (ул. Социалистическая, д. 3) — 15.00-19.00
30 июля
ТД «Мегастрой» — 15.00-19.00
Ул. Лукина, д. 6 — 15.00-19.00
31 июля
Мкр. «Садовый», ул. Дементьева, д. 22 — 15.00-19.00
Ул. Энтузиастов, д. 1 — 15.00-19.00
Новочебоксарск
24 июля
СОШ № 5, ул. Комсомольская, д. 18 — 13.00-17.00
29 июля
ул. Пионерская, д. 4/1, 4/2 — 13.00-17.00
31 июля
СОШ № 11, ул. Силикатная, д. 11 — 13.00-17.00
Аликовский округ
30 июля
Шумшевашская врачебная амбулатория, с. Шумшеваши — 10.00-15.00
Алатырский округ
25 июля
с. Бер-Майдан, ул. Кооперативная, д. 33 (бывший клуб) — 10.00-15.00
29 июля
Городской парк культуры и отдыха, ул. Комсомола, д. 6 — 10.00-15.00
31 июля
СОШ с. Нов. Айбеси, ул. Ленина, д. 19 — 10.00-15.00
Батыревский округ
25 июля
с. Б. Чеменево, ул. Туптова, д. 40 — 10.00-15.00
Вурнарский округ
30 июля
д. Б. Яуши, ул. Ашмарова, д. 3а — 10.00-15.00
Ибресинский округ
24 июля
ВОП с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д. 15 — 9.00-13.00
31 июля
ОВОП Чернореченский, п. Ибреси, ул. Свердлова, д. 8 — 9.00-13.00
Канашский округ
25 июля
с. Ямашево, ул. Сергеева, д. 11 — 11.00-16.00
26 июля
г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 10 (СОШ № 3) — 11.00-15.00
д. Сеспель, ул. Школьная, д. 65 — 11.00-15.00
29 июля
с. Тобурданово, ул. Пушкина, д. 56 — 11.00-16.00
30 июля
г. Канаш, пр. Ленина, д. 28 (территория Дворца культуры) — 13.00-16.00
Козловский округ
24 июля
Солдыбаевский ФАП, д. Солдыбаево, ул. Новая, д. 6 — 10.00-15.00
31 июля
с. Карамышево — 10.00-15.00
Комсомольский округ
30 июля
д. Малые Кошелеи, ул. Комсомольская, д. 38а (СДК) — 13.00-16.00
Красноармейский округ
24 июля
д. Яманаки, ул. Центральная, д. 4ж — 10.00-14.00
31 июля
д. Янмурзино, ул. Николаева, д. 13 — 10.00-14.00
Красночетайский округ
29 июля
д. Старые Атаи — 10.00-14.00
Мариинско-Посадский округ
24 июля
г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 57 — 10.00-14.00
31 июля
г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 57 — 10.00-14.00
Моргаушский округ
25 июля
с. Моргауши, ул. Мира, д. 6 — 10.00-15.00
Порецкий округ
26 июля
с. Напольное, ул. Арлашкина, д. 117в (ОВОП с. Напольное) — 10.00-15.00
с. Кудеиха, ул. Почтовая, д. 18а (ФАП с. Кудеиха) — 15.00-19.00
Урмарский округ
31 июля
д. Кудеснеры, стадион — 9.00-14.00
Цивильский округ
24 июля
г. Цивильск, Центральная площадь — 11.00-16.00
31 июля
с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 9 (около школы) — 11.00-16.00
Чебоксарский округ
26 июля
д. Малый Сундырь (возле школы) — 9.00-14.00
Шемуршинский округ
24 июля
с. Трехбалтаево, ул. Ленина, д. 39 (напротив церкви) — 9.00-14.00
31 июля
д. Карабай-Шемурша, ул. Ленина, д. 1 (напротив администрации) — 9.00-14.00
Шумерлинский округ
26 июля
г. Шумерля, Зеленый рынок (Мемориал) — 9.00-13.00
29 июля
с. Ходары, Красная площадь, д. 30 — 9.00-13.00
Ядринский округ
25 июля
д. Старые Тиньгеши, ул. Ленина, д. 9 (перед магазином) — 9.00-14.00
30 июля
с. Б. Чурашево, ул. 50 лет Октября, д. 12 (ОВОП) — 9.00-14.00
Яльчикский округ
24 июля
с. Лащ Таяба, ул. Солдатская, д. 26 — 8.00-12.00
26 июля
с. Яльчики, рынок — 9.00-14.00
31 июля
д. Яманчурино, ул. Школьная, д. 26 — 10.00-15.00
Янтиковский округ
24 июля
д. Тюмерево, ул. Николаева, д. 4 — 10.00-14.00
29 июля
с. Можарки, ул. Ленина, д. 23 — 10.00-14.00
По информации Минздрава Чувашии