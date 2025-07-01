Остановите мошенника одним жестом и научите этому своих близких

Положите трубку!

531 миллион рублей — именно столько украли у жителей Чувашии за первые шесть месяцев 2025 года дистанционные воры. За этот период полиция зарегистрировала 1907 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. За каждым — трагедия: сломанная жизнь, кредитная кабала, потеря будущего.

На прошедшей в МВД по Чувашии пресс-конференции эксперты подробно рассказали, как действуют аферисты, на кого охотятся и что делать, чтобы не угодить в их ловушку. Все уже известно — и схемы, и легенды, и психологические приемы. И все равно ежедневно появляются новые жертвы. Почему?

Можно выделить условные топ-5 популярных схем «развода» жителей Чувашии.

«Это служба безопасности банка» или «Госуслуги». Звонок с пугающей новостью: «Оформляется кредит на ваше имя». Затем просят перевести деньги на «безопасный счет» или продиктовать коды из СМС. Схема стандартная, но мошенники непрерывно меняют сценарии. Например, теперь реже они называют себя пресловутой «службой безопасности банка». Все чаще это какой-нибудь «энергосбыт». Или «Почта России».

«Вы можете зарабатывать на лайках». Сначала жертве делается небольшая выплата, например — рублей четыреста, потом предлагают вложиться по-крупному. Деньги уходят — и человек на том конце провода исчезает.

«Продление сим-карты». Звонят якобы от оператора, уговаривают назвать коды — и получают доступ к банковским приложениям. У этой схемы жертв очень много. Причем многие не раз слышали, что сим-карта не имеет срока действия. Ее можно потерять, только если забыть про нее на несколько месяцев, тогда оператор связи посчитает карту бесхозной и передаст другим. В этом случае, кстати, важно помнить, не привязан ли к этой симке ваш онлайн-банк. Это тоже схема преступников — по симкам искать эти самые онлайн-кабинеты граждан в банках.

«Пойдем в кино». Эта схема — про знакомства в онлайне. В переписке с незнакомцем приходит ссылка якобы на билеты. Будьте внимательны, скорее всего, это фишинг. Деньги оказываются списанными, иногда — дважды. Или в ходе беседы с «партнером» по знакомству могут слово за слово рассказать о своем «бизнесе» через инвестиции и заинтересовать выгодными вложениями. Имейте в виду, что деньги уйдут не в прибыльные дела, а на счета преступников.

«Охота на подростков». Через мессенджеры аферисты представляются сотрудниками ФСБ, пугают, требуют геолокацию, заставляют переводить деньги с телефона родителей. Это очень циничная и страшная схема. По видеосвязи звонят детям, при этом надевают форму спецслужб или враждебных вооруженных сил. Дети верят, боятся. Хорошо бы поговорить о таких вещах с ними заранее, и не раз.

Пожилые люди, подростки, самозанятые, водители, учителя, врачи, бухгалтеры, продавцы — никто не застрахован от участи стать жертвой мошенников. Они работают профессионально, тонко, с учетом психологии и актуальной повестки.

Вот, например, девушка, которая раздевается на камеру — чтобы «пройти верификацию». Или женщина, которая уже дважды теряла деньги, но все равно снова переводит мошенникам. Увы, знание схем не гарантирует защиту, многие теряются в стрессовой ситуации.

Что делать? Главное правило — не вступать в диалог. Положите трубку — и все. Ваша первая реакция может спасти вас.

Если есть сомнения — не принимайте решения сию минуту. Возьмите паузу. Позвоните в банк по официальному номеру. Или просто спросите совета у близких. Обязательно поговорите с родителями, детьми, знакомыми. Научите их не верить тому, кто на другом конце провода. Настоящие сотрудники банков, полиции и операторов никогда не будут требовать перевести деньги или продиктовать коды.

Установите двухфакторную защиту на мессенджерах, заблокируйте входящие от неизвестных номеров, не переходите по подозрительным ссылкам, не устанавливайте apk-файлы.

По каждому факту дистанционного мошенничества в Чувашии проводится проверка: не ушли ли деньги в том числе на финансирование вооруженных формирований, действующих против интересов России. В таких случаях может наступить не только административная, но и уголовная ответственность — даже у жертвы, если она «по наивности» перевела средства в руки преступников. Берегите себя. И расскажите об этом тем, кто может оказаться менее осторожным, чем вы.