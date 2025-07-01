Чебоксары и Ядрин представят Чувашию на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Эти города стали победителями его регионального этапа. Ядрин лидирует в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» (второе и третье места — Яльчикский и Ибресинский округа соответственно). Чебоксары заняли первое место в номинации «Умный город» (следом идет Чебоксарский округ). Проект «Комплексное развитие города Ядрин» направлен на создание единого архитектурного облика и улучшение качества жизни жителей. В нем детально раскрыт опыт благоустройства территорий с привлечением различных источников финансирования — местного бюджета, грантов Главы Чувашии, инициативного бюджетирования. Столица Чувашии продемонстрировала свой уже опробованный в деле проект «Умный дом». В его основе — современный подход к автоматизации и оптимизации процесса управления многоэтажками, что существенно повышает качество обслуживания жильцов.