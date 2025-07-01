Ветераны СВО готовы помочь родной республике

Ветераны и участники специальной военной операции продолжают приобретать новые знания и накапливать управленческий опыт в рамках региональной образовательной программы «Время СВОих», инициированной Главой Чувашии Олегом Николаевым.

Многие герои, прошедшие конкурсный отбор, уже вошли в команды отраслевых ведомств и заручились поддержкой их руководителей. Так, наставником участника программы «Время СВОих», в недавнем прошлом минометчика, старшины 1-й статьи Евгения Шельтямова стал министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.

На поле боя Евгений получил ранение левой ноги. Сейчас морпех осваивается на новом месте. Конечно, образование по экологическому профилю является хорошим подспорьем для ускоренной адаптации Евгения Шельтямова. На этой неделе он познакомится с деятельностью отдела федерального государственного лесного контроля, а также узнает специфику работы в лесу вместе с инспекторами и лесничими КУ «Лесная охрана». Также ветеран СВО продолжит получать необходимые знания в отделах министерства по лесному направлению.

Как рассказали в Минприроды Чувашии, на протяжении всей стажировки планируется проводить промежуточные встречи для совместного обсуждения возникающих вопросов и дальнейшего взаимодействия.

А вице-премьер Дмитрий Краснов стал наставником Игоря Васильева, который после ранений трижды возвращался в зону СВО. Участник образовательной программы награжден медалями «За отвагу» и «За освобождение Артемовска». Сейчас Васильев продолжает проводить «Уроки мужества» для подрастающего поколения в школах по линии Фонда «Защитники Отечества».

Министр образования республики Дмитрий Захаров взял кураторство над еще одним конкурсантом «Времени СВОих» Сергеем Васильевым. Он ранее завершил обучение в ЧГПУ им. Яковлева по специальности «преподаватель физической культуры и спорта», работал тренером в спортивной школе № 1 в Моргаушском округе. С первых дней специальной военной операции Сергей принимал активное участие в боях. Несмотря на ранение, герой успел вывести свою группу из-под артобстрела и организовал эвакуацию раненых, не оставив товарищей в беде. Сейчас участник проекта работает инструктором-методистом в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».