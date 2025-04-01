Олег Николаев готов стать наставником

Автор: Валерьян АндреевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
«Считайте вопрос уже решен, сделаем», – ответил Олег Николаев на просьбу о начислении дополнительных баллов при поступлении в техникумы и колледжи республики для тех, кто прошел обучение в Центре «ВОИН». Фото Максима Васильева
Опыт и энергия участников проекта «Время СВОих» помогут развитию республики

Без малого три часа прямого эфира, представители около 50 СМИ, более тридцати вопросов — такова краткая итоговая статистика прошедшей вчера большой пресс-конференции Главы Чувашии. Журналистов интересовало разное — состояние дорог и молодежная политика, слухи о грязных выборных технологиях и ситуация в здравоохранении. Беседа шла и на русском, и на чувашском языках, Олег Николаев старался обстоятельно ответить на все вопросы. За небольшим исключением: он отказался «поставить себе пятерку» за работу на посту руководителя региона — не позволяет воспитание, полученное в чувашской деревне, и, наоборот, рассказал о том, что не удалось сделать из задуманного, чем «категорически неудовлетворен».

В этом списке — и недостаточная информированность жителей о проводимых в республике преобразованиях, о том, что делается для их блага, планах развития и их реализации. Осознаем, что в этом направлении есть куда расти и нам, и нашим коллегам из других изданий, будем стараться заполнять этот пробел.

Отвечая на вопрос «Советской Чувашии» об образовательной программе «Время СВОих», Олег Николаев подчеркнул, что сопровождение участников специальной военной операции и членов их семей является для руководства республики «приоритетом из приоритетов». Задача решается по разным направлениям, прежде всего — в части восстановления здоровья. «Сначала диагностика, а дальше распределение по двенадцати медучреждениям, которые имеют соответствующую базу и программу реабилитации, — пояснил Глава республики. — Далее, в сопровождении Министерства труда и социального развития — переподготовка, подбор места работы. В прошлом году 60 человек были переподготовлены за счет инструментов центров занятости, а 242 человека трудоустроены и прошли обучение уже на рабочих местах».

При этом, по мнению Олега Николаева, есть перспективы и более углубленной переподготовки участников спецоперации для управленческой деятельности: в таких сотрудниках заинтересованы и муниципалитеты, и госорганы, и крупные предприятия, их опыт и энергия помогут развитию республики. «Я, несомненно, готов быть наставником человека, который поставит перед собой самые амбициозные цели, вплоть до руководства республики», — заверил Глава Чувашии.

Среди ожидаемых острых вопросов — о руководстве Новочебоксарска, где депутаты горсобрания сначала обратились к Олегу Николаеву с инициативой о необходимости отправить главу города в отставку, а затем не смогли принять решения, не хватило голосов.

«Забавный случай, — охарактеризовал ситуацию Олег Николаев. — Когда депутаты инициируют такое решение, это автоматически является для меня предметом большого интереса». Руководитель республики пояснил, что кадровый вопрос находится в компетенции городского собрания. Он признался, что, как и жители Новочебоксарска, недоволен работой Максима Семенова, однако заверил, что все начатые инфраструктурные, социальные и производственные проекты в городе будут доведены до конца.

Завершилось общение с журналистами небольшим блицем. На вопрос «Сейчас у православных идет Великий пост, соблюдаете ли вы его?» Олег Николаев ответил утвердительно, а на просьбу поведать о том, что вдохновляет и придает силы в трудные моменты, сказал: «Дети! Ну и, конечно же, сама жизнь во всей ее разнообразии и красоте».

Подробный материал о пресс-конференции читайте в одном из ближайших номеров.

Опубликовано: 17 апреля 2025 г.


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