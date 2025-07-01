Первая водная горка в Чувашии прошла проверку

Такое развлечение появилось в этнокомплексе «Амазония». Сотрудники Гостехнадзора зарегистрировали объект, подтвердив его соответствие требованиям безопасности. Четырнадцатиметровая конструкция, установленная в этнокомплексе, оснащена тремя отдельными трассами. За последние три года этот уголок отдыха «прирос» 11 новыми аттракционами. Всего же на территории республики только в 2025 году Гостехнадзор Чувашии допустил к работе 191 аттракцион, девять из них заработали впервые. Заместитель руководителя ведомства Валерий Михайлов отметил, что ежегодно в регионе появляется порядка 20 новых аттракционов. Инспекторы проводят регулярные проверки. Безопасность посетителей — абсолютный приоритет.