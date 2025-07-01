АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

«Приняли закон, направленный на повышение эффективности среднего профессионального образования путем введения такой формы, как профессионалитет. Предприятия смогут напрямую участвовать в управлении колледжами, формировании образовательных программ и организации практической подготовки студентов. Законодательно закрепили демонстрационный экзамен, как форму итоговой аттестации. Студенты будут сдавать его на реальном производственном оборудовании, а работодатели — оценивать их навыки в условиях, максимально приближенных к будущему месту работы. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года».