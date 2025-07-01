Семья Зверевых из Чебоксар поделилась своим опытом приобретения жилья

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Семья Зверевых давно мечтала о собственной квартире в современном жилом комплексе. Благодаря государственной программе и помощи специалистов Сбербанка их мечта стала реальностью.

Квартиру мечты молодые люди приобрели в ЖК «Садовый».

«Мы сравнивали разные новостройки, но здесь нас привлекли применение эскроу-счетов, что гарантирует своевременную сдачу и прозрачность сделки, предчистовая отделка квартир с индивидуальными счетчиками учета тепла, специальная цена на квартиру от застройщика», — поделился глава семьи, Алексей Зверев.

Чтобы воспользоваться предложением, семья оформила ипотеку в Сбербанке по государственной программе «Семейная ипотека». Благодаря господдержке и акции от застройщика ежемесячный платеж оказался комфортным для семейного бюджета.

«Сбербанк предложил нам гибкие условия: минимальный первоначальный взнос и возможность досрочного погашения. Это было важно, так как мы хотели снизить финансовую нагрузку», — делится Ирина, супруга Алексея.

Рядом с будущим домом Зверевых расположены школы, детские сады и зеленые зоны, что делает его идеальным местом для жизни семьи с детьми.

«Мы уже представили, как будем обустраивать наш новый дом. Здесь всё для комфортной жизни!» — с радостью говорят Зверевы.

Совет будущим покупателям

Семья Зверевых рекомендует другим покупателям следить за акциями от застройщиков и своевременно оформлять ипотеку на выгодных условиях.

«Главное — не упускать возможность, пока действует «Семенная ипотека», которая помогает сделать мечту о собственном жилье реальностью», — отмечает Алексей.

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